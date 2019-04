Uloga žena u IT-ju: Kako do bolje IT zajednice?

Ženama je često potrebno samo malo ohrabrenje da zauzmu mesto koje im u IT‑ju pripada. Nataša Malinović, PR&Event Manager Microsoft razvojnog centra u Srbiji, otkriva nam kako u tome može da pomogne celokupna IT zajednica

U susret Svetskom danu žena u ICT‑ju, kojim se širom sveta ukazuje na potrebu većeg prisustva žena u ovoj industriji, koji će se obeležiti i u našoj zemlji, šta nam govore podaci, da li je to globalni problem i kako stvari stoje kod nas?

Prema istraživanjima koje je Microsoft sproveo u 12 evropskih zemalja i SAD, uprkos činjenici da se tehnologija razvija i stvara izuzetne mogućnosti za profesionalni razvoj, samo 42 odsto devojčica reklo je da bi u svojoj budućnosti razmotrile karijeru vezanu za STEM. Kao jedan od uzroka navodi se percepcija da se muškarci i žene nejednako tretiraju u ovim profesijama. U nekim zemljama prepreka je poverenje, dok je u drugima to odobravanje vršnjaka ili nedostatak uzora. Ne postoji univerzalni pristup rešavanju ovog problema, a što se tiče naše zemlje, mogu da pričam iz našeg iskustva, kao kompanije koja se trudi da se ta slika promeni – od inicijativa koje organizujemo ili čiji smo deo, do aktivnog zapošljavanja žena i podrške kada su već kod nas. Stvari se menjaju, mi želimo da budemo deo te promene i da utičemo na nju.

Microsoft Development Center Serbia (MDCS) već godinama sopstvenim primerom ukazuje na potrebu za većim uključivanjem žena, a sprovodite i programe koji su namenjeni podršci mladim devojkama da se odluče za karijeru u IT. Da li su devojke generalno zainteresovane i na kakve prepreke nailaze?

Događaj koji je pokrenut 2014. godine – „Ćaskanje: Ženske priče u IT‑ju“, bio je naš način da promenimo nešto kada je reč o broju žena koje se odlučuju za karijeru u IT‑u. Naime, shvatile smo da u centru samo osam procenata zaposlenih čine žene, dok je njihov broj na tehničkim fakultetima bio znatno veći. Hteli smo to da promenimo. Ove godine, već tradicionalno, organizujemo šesto „Ćaskanje“, a broj zaposlenih devojaka u MDCS‑u je porastao za 50 odsto od kada smo pokrenuli ovu inicijativu. Ovaj događaj ukazao nam je na to da se devojke mnogo ređe odlučuju da se prijave za posao ili praksu, već čekaju da se stvore, prema njihovom mišljenju, idealni uslovi za to – da završe fakultet ili da upišu četvrtu godinu, ili da se bolje pripreme za test, ili da steknu neko iskustvo pa tek onda pokušaju u Microsoft‑u.

Najčešći je stav da nisu dovoljno dobre ili da nisu spremne i zbog toga uopšte i ne pokušavaju. Događajima kao što je „Ćaskanje“, ali i mnogim drugim inicijativama, pokušavamo da ih motivišemo i ohrabrimo, da im približimo proces zapošljavanja, kao i šta je sve ono što ih čeka kada dođu u kompaniju i počnu da rade. Devojke koje su na drugoj ili trećoj godini studija bile na nekom našem događaju, radile su na sebi, ohrabrile se i odlučile, koju godinu kasnije, da pokušaju da se prijave za posao kod nas. I uspele su. To je dokaz da radimo pravu stvar.

Ove godine, Svetski dan žena u ICT obeležićete čitavom nedeljom posvećenoj toj temi i širom inicijativom u okviru IT zajednice. Možete li nam predstaviti projekat?

Pitanje broja žena u IT industriji nije samo pitanje jedne kompanije ili organizacije, već čitavog društva i svakog od nas pojedinačno. To nam potvrđuje stav različitih aktera IT zajednice Srbije da nam je potreban jedinstven glas o ovoj temi i postojanje želje da se okupimo oko zajedničke inicijative. Ove godine, prvi put, udružili smo snage kako bismo pokazali nedvosmislenu podršku devojkama da zakorače u svet programiranja i tehnologija. Inicijativom pod nazivom „Nedelja ženskih priča u IT‑ju“, Microsoft razvojni centar Srbije, kompanija GoDaddy, StartIT centar, fondacija Petlja i Inicijativa Digitalna Srbija, žele da skrenu pažnju na potrebu za većim uključivanjem žena u IT industriju i podsticanjem mladih devojaka da razvijaju karijeru upravo u ovoj oblasti.

Od 8. aprila, tokom čitave nedelje, ugostićemo desetine učenica osnovnih i srednjih škola, studentkinja, žena koje već rade u IT industriji, kao i one koje bi želele da se prekvalifikuju i steknu dodatna znanja o ovoj oblasti. Verujemo da su entuzijazam i posvećenost svih nas iz zajednice ključni u popularizaciji IT‑ja kod devojčica, devojaka i žena u našoj zemlji.

