Umetnici objavili albume „tišine“ u znak protesta zbog prodaje autorskih prava AI u Velikoj Britaniji

Više od hiljadu umetnika je objavilo albume tišine u znak protesta novim planovima Velike Britanije a koji se odnose na AI.

Vlada Velika Britanija nastavlja sa planovima da privuče više kompanija sa veštačkom inteligencijom u region promenom zakona o autorskim pravima. Predložene izmene bi omogučile programerima da obučavaju AI modele na sadržaju umetnika koji se nalazi na mreži – bez dozvole ili plaćanja – osim u slučaju da kreatori na neki način to odbiju.

U znak protesta ovom zakonu grupa od hiljadu muzičara objavila je „nemi album“. Album pod nazivom Is This What We Want? nosilac je imena poznatih savremenih klasičnih kompozitora ali i drugih velikih imena u Velikoj Britaniji.

Umetnici su sastavili snimke praznih studija i prostora za izvođenje kako bi na simobilačn način prikazao način na koji će promene zakona o autorskim pravima uticati na umetnike.

Ovaj album je samo jedan od poteza u Velikoj Britaniji kojim se kreće pažnja na pitanje kako se obrađuju autorska prava u obuci veštačke inteligencije. Slično protesti su u toku i na drugim tržištima, poput SAD, naglašavajući globalnu zabrinutost među umetnicima.

Jedan od poteza javnosti je peticija koju je do sada potpisalo više od 47.000 pisaca, vizuelnih umetnika, glumaca i drugih u kreativnoj industriji.

