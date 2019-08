Umetnost piratizovanog softvera

Oni koji su odrastali u vreme BBS-a (Bulletin Board System – kompjuterski sistem u okviru kojeg funkcioniše program koji omogućava udaljenim korisnicima da se povežu i prijave na sistem korišćenjem terminal programa. Prvobitni BBS-ovi su imali pristup samo preko telefonske linije uz korišćenje modema) mogli bi da prepoznaju slike koje su nastajale od ANSI karaktera koji nisu imali precizno definisana značenja, a slike su u sebi sadržale i delove softvera koji je neka grupa hakera otvorila svima da ga koriste.

Piratizovani softver bio je u početku široko prisutan u okviru BBS „oglasnih tabli“, a subkultura je evoluirala tako da zaobilazi autorska prava i zainteresovanima omogući da dođu do nekog softvera, a da ga ne plate. Novi dokumentarni film „The Art of Warez“ (warez je termin kojim su članovi BBS zajednice označavali piratizovane softvere) bavi se upravo ovom temom, te nas vraća na same početke ANSI umetnosti.

Warez umetnost danas nije više toliko popularna, ali su neke od slika i danas vidljive u svom originalnom formatu. Telnet održava listu aktivnih BBS-ova, a autor filma Kevin Bouton-Scott solidnu kolekciju warez slika čuva i na svom web-sajtu textfiles.com.

