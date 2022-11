UN kažu da će sateliti pomoći u otkrivanju žarišta metana

UN su predstavile sistem MARS za uzbunjivanje i reagovanje na metan koji će upozoravati zemlje i kompanije na veliku emisiju metana. Tehnologija će koristiti podatke satelitske mape da identifikuje izvore, obavesti relevantna tela i pomogne u praćenju napretka u smanjenju ovog učinka.

Novi satelitni sistem kao ekološka strategija u budućnosti

Početna MARS platforma će se fokusirati na izrazito velike izvore energetskog sektora. Postepeno će se proširiti i uključiti manje moćne izvore, češća upozorenja i podatke o životinjama, uglju, pirinču i otpadu. Informacija neće ostati tajna, jer će UN objaviti i podatke i analize između 45 i 75 dana nakon što budu otkrivene. Sistem će dobiti svoje rano finansiranje od vlade SAD-a, Evropske komisije, Bezos Earth Fund-a i Globalnog centra za metan.

Ovo je prvi javno dostupan sistem te vrste, tvrde u UN-u. To će teoretski dovesti do bržeg, ciljnog smanjenja emisije metana. To bi moglo biti presudno u godinama koje su pred nama. UN su upozorile da Zemlja nije ni blizu ograničavanja globalnog zagrevanja na 1,5 stepeni Celzijusa iz Pariskog sporazuma. Kako metan koji se oslobađa od ljudi istovremeno doprinosi klimatskim promenama i brzo napušta atmosferu, efikasna upotreba MARS-a mogla bi pomoći da se ekološka strategija vrati na pravi put.

