Unapređenje poslovnih alata

Sve češće se pominju termini kao što su digitalna transformacija, cloud, 360° napredno izveštavanje i slično. Jaz u poznavanju tehnologija između ljudi koji nemilice koriste navedene izraze (prodavci) i direktora ili vlasnika jednog malog ili srednjeg preduzeća u Srbiji (potencijalni kupci) ponekad je toliko veliki da im je potreban prevodilac.

Sve vredne funkcionalnosti koje prodavci rešenja navode puni entuzijazma sasvim su tačne, ali za direktora jednog domaćeg preduzeća koji se pita skoro za sve, od nabavke spajalica do razvoja strategije poslovanja, to i dalje nije stvar koja je visoko na listi prioriteta, te on nema vremena da joj se dovoljno posveti i da primenu pomenutog rešenje sagleda detaljno. Verovatno je i on svestan da bi se posao u njegovom preduzeću obavljao lakše i bolje, da bi modernizacijom softvera predupredio moguće probleme i sprečio da posao u budućnosti trpi, ukoliko to već nije slučaj, ali među tekućim poslovima i obavezama uvek ima onih požara koje treba odmah gasiti.

Kada dođe trenutak za unapređenje, postavlja se pitanje: „Odakle početi“? Da li krenuti od prodajnog tima i omogućiti mu napredniji alat ili pak od marketinga? Valjalo bi srediti evidentiranje dokumentacije, a i uvesti alat za planiranje i kolaboraciju. Na kraju, sve to treba i uklopiti.

U tom trenutku, na potezu je pomenuti prodavac modernog rešenja. Pregršt modernih tehnologija i novih funkcionalnosti stvara opravdan entuzijazam, ali i on s vremenom jenjava. Prvo je potrebno zakazati sastanak sa osobom čiji je raspored već popunjen u naredne četiri nedelje sa najmanje dvanaestočasovnim radnim vremenom, uključujući i vikend, zatim identifikovati probleme koje kupac ima i u idealnom slučaju odmah predložiti jedno rešenje koje će rešiti sve probleme kupca, a pritom se integrisati s postojećim sistemima implementiranim kod kupca (srebrni metak, kako ga mi zovemo, primedba autora).

Donedavno ovaj „srebrni metak“ nije postojao, budimo realni ne postoji ni sada, ali se Microsoft svojim ulaganjem u razvoj aplikacija u vidu servisa Office 365 i Dynamics 365 ozbiljno približava cilju. Više nije bitno odakle početi i kako sve uklopiti jer ove dve platforme sadrže verovatno sve servise koji su potrebni jednom srpskom preduzeću, i mnogo više od toga.

Pokušaću da navedem samo neke od funkcionalnosti (jer je Microsoft verovatno u međuvremenu dodao još dve‑tri nove):

Office 365

Microsoft Office paket – jedan od najpovoljnijih načina nabavke MS Office desktop aplikacije.

Sharepoint ‑ sva dokumentacije firme je na jednom mestu. Nema više preturanja po prašnjavim registratorima, omogućeno je pretraživanje. Takođe, tačno se zna ko je snimio, menjao ili obrisao dokument.

E‑mail sistem – to više nije vaša briga. Sva podešavanja vezana za padanje mail servera, filtriranje spama ili vraćanje mail‑ova koje šaljemo klijentima u rukama su Microsoft tima.

Dynamics 365

Svi podaci o klijentu na jednom mestu – ukoliko neko od zaposlenih ode iz firme, neće odneti podatke o klijentima sa sobom, sve što je komunicirano mail‑om ili telefonom, kontakt podaci, istorija aktivnosti i kupovine ostaju u firmi. Neko od kolega samo treba da nastavi gde je njegov prethodnik stao.

Alat za sve – želite da pratite proces prodaje pre izdavanja fakture? Može! Želite da pratite podršku prema klijentu i da mu to naplatite ako je potrebno? Može! Želite da napravite personalizovane marketing kampanje, a ne da sve primaoce stavljate u BCC polje? Može! Želite da vodite finansijsko i materijalno poslovanje? E, to još uvek ne može, ali se upravo radi na tome.

Ukoliko koristite druge servise i ne želite da ih odbacite, tu je Microsoft Flow koji može povezati vaš Dynamics 365 s bilo kojim iole poznatim servisom.

Ovi servisi nude mnogo, mnogo više po zaista pristupačnoj ceni. Da bismo ih sve opisali, bilo bi nam potrebno kudikamo više papira, ali ne i prevodilac koga smo spomenuli na početku jer smo sigurni da će jezik Microsoft‑ovih proizvoda sa oznakom 365 svako razumeti.

