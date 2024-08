United Grupa i Eutelsat razvijaju novu generaciju DTH platforme

United Grupa, vodeći provajder telekomunikacionih usluga i zabave u Jugoistočnoj Evropi, saopštila je da je napravila značajan iskorak u konsolidaciji svih DTH (Direct To Home) usluga u regionu, odnosno usluga tehnologije koja omogućava direktan prenos televizijskog signala putem satelita do korisnika. Eutelsat Grupa je izabrana kao jedini satelitski operator United Grupe u ovom procesu konsolidacije. Prelazak na DTH platformu nove generacije, sa jednim operatorom i njegova dva satelita na dve orbitalne pozicije, trebalo bi da bude završen do kraja 2025. godine, a konsolidacija će uključivati i jedinstveni STB uređaj i CAS sistem, univerzalnu TVRO prijemnu satelitsku antenu i Teleport za „uplink“ sadržaja.

Ovom saradnjom United Grupa će proširiti DTH usluge nove generacije na publiku od 40 miliona ljudi preko operatora Telemach, NOVA, Bulsatcom, VIVACOM, SBB i Total TV u osam zemalja (Grčka, Bugarska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Severna Makedonija, Crna Gora, Srbija, Slovenija). Konsolidacija i reorganizacija DTH usluga će omogućiti United Grupi da iskoristi nove standarde prenosa i tehnologije kompresije, proširi kapacitete prenosa, podrži više kanala, poveća kvalitet i omogući inovativne usluge za TV pretplatnike.

“Ponosni smo što podižemo kvalitet naše TV ponude na novi nivo. Ova tranzicija je ključna za maksimiziranje našeg dometa publike na našem tržištu, pružanje neprevaziđenog sadržaja i nastavak razvoja naših usluga sledeće generacije. Oduševljeni smo partnerstvom sa Eutelsatom, koji nam nudi najbolja i najusaglašenija tehnička rešenja koja zadovoljavaju naše potrebe” rekao je Željko Batistić, potpredsednik za tehnologiju United Grupe.

“Počastvovani smo što je United Grupa ukazala poverenje Eutelsatu za ovu važnu stratešku inicijativu, koristeći dva naša vodeća satelitska položaja, 16° Istočno i HOTBIRD. Pored jačanja dugogodišnje saradnje sa jednim od naših ključnih klijenata u regionu, pokazujemo kontinuiranu relevantnost satelita u prepoznavanju potreba naših emiterskih klijenata, što potvrđuje da je Eutelsat glavni operator u regionu, dosežući 7 od 10 domova sa satelistkom uslugom” dodala je Lorens Delpi, predsednica Video poslovne jedinice Eutelsat Grupe.

HOTBIRD sateliti trenutno dosežu 130 miliona domova širom Evrope, uključujući gotovo sve kablovske mreže u regionu. Pored toga, Eutelsat 16A satelit pruža preko 600 TV kanala na različitim jezicima za više od 25 miliona domova u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Sa ovom DTH konsolidacijom, United Grupa ponovo potvrđuje svoju posvećenost efikasnosti operacija i evoluciji usluga sledeće generacije putem budućih satelitskih mogućnosti.

U okviru United Grupe u Srbiji posluju kompanije SBB i njeni servisi EON i Total TV, Shoppster, a medijske sadržaje emituju televizije i portali N1, Nova i Sport Klub.

