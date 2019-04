Universal Pictures će remasterizovati filmove u HDR10+

Samsung-ova HDR10+ tehnologija se pozicionirala kao održiva i prihvatljiva alternativa Dolby Vision HDR tehnologiji, bar kada se radi o broju HDR sadržaja dostupnih korisnicima. Ali to nije postignuto preko noći i bez dosta truda. Samsung je to postigao uspostavljajući strateška partnerstva, a najnovije je potpisano sa Universal Pictures Home Entertainment kompanijom. Ovo partnerstvo odnosi se na masterizovanje novih filmova, kao i remasterizovanje postojećih u skladu sa Samsung-ovim HDR standardom. Kako sve veći broj korisnika ima u svojim kućama TV prijemnike sposobne da prikažu HDR10+ video sadržaje, ovo partnerstvo će im omogućiti i da imaju šta da gledaju na tim uređajima.

Bitka između Dolby Vision i HDR10+ HDR standarda vodi se već godinama. Oba standarda koriste dinamičke meta-podatke kako bi podesili osvetljenje na sceni za svaki frejm zasebno. Najveći dobitak takvog načina prikaza je što tamne scene izgledaju onako, kako je reditelj zamislio (ili bar veoma blisko tome). Dolby Vision ima nešto širi kolorni opseg i nešto veće maksimalno osvetljenje, ali je za taj standard neophodno platiti royalty. HDR10+ je royalty free, tako da ovu tehnologiju pored Samsung-a mogu da besplatno licenciraju i koriste i drugi proizvođači TV prijemnika.

To što imamo mogućnost da gledamo HDR10+ sadržaje ne znači i da možemo da ih gledamo. Problem je u sadržaju. U ovom trenutku jedino mesto preko koga mogu da se gledaju HDR10+ sadržaji je Amazon Prime Video. 20th Century Fox se takođe složio da će koristiti ovaj standard za svoje nove filmove, ali do sada nije objavljen ni jedan koji ga podržava, tako da se nadamo da će saradnja sa Universal Pictures kompanijom biti produktivnija. A ako bude, možda ćemo neke od omiljenih filmova moći da odgledamo na potpuno drugačiji način – samo još uvek ne znamo kada će se to desiti.

