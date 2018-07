Skoro 40 godina, Džofri Hinton je pokušavao da nauči kompjuter da uči kao što to ljudi rade, i to kada su skoro svi mislili da je to ludo ili u najmanju ruku beznadežno – sve do momenta kada je došlo do revolucije na tom terenu. Upoznajte se sa ocem AI i njegovim radom u Hello World videu, Bloomberg Businessweek-a.

Izvor: Bloomberg

Podelite s prijateljima

Tweet