Upoznajte Galaxy S25 FE: Kročite u svet Galaxy AI i vodećih funkcija

Samsung Electronics je predstavio model Galaxy S25 FE, najnoviji pristupačan dodatak Galaxy S25 liniji. Opremljen sa One UI 8 – najnovijim Galaxy AI iskustvom – Galaxy S25 FE nudi personalizovanog AI pratioca sa višemodalnim kapacitetima.

Napravljen da omogući viši stepen kreativnosti, Galaxy S25 FE donosi moćne AI alate za uređivanje kao što su generativno uređivanje i trenutni usporeni snimak, dok unapređena 12 MP prednja kamera uz ProVisual Engine na bazi AI omogućava još savršenije selfije. 4900 mAh baterija i parna komora veća za preko 10%[1] nude glatke, reaktivne performanse uz 45 W žično punjenje[2] kako bi korisnici mogli da ostanu kreativni, da se zabavljaju i budu povezani u pokretu.

„Galaxy S25 FE ima važnu ulogu jer otvara vrata ka širem Galaxy AI ekosistemu, čineći ova iskustva pristupačnijim većem broju korisnika“, izjavio je Džej Kim (Jay Kim), izvršni potpredsednik i direktor kancelarije za korisničko iskustvo u diviziji za mobilne uređaje kompanije Samsung Electronics. „Uz proširena personalizovana AI iskustva i alate za pravljenje fotografija i uređivanje na bazi AI, Galaxy S25 FE daje priliku većem broju ljudi da svoj svakodnevni život učine još udobnijim i kreativnijim.“

Savršena svakodnevna iskustva na bazi AI

Uz Galaxy AI ugrađenu u model Galaxy S25 FE i unapređenja koja donose One UI 8 i višemodalni AI agenti, veći broj korisnika će zakoračiti u novu eru prirodne interakcije bez napora – u kom se kombinuju glas, dodir i vizuelni unos kako bi pojednostavili i poboljšali svakodnevne zadatke čineći ih još intuitivnijim.

Gemini Live [3] omogućavavizuelne razgovore u realnom vremenu unapređene višemodalnom AI, tako da uređaju omogućava da vidi ono vidi korisnik i da se lako postavljaju kontekstualna pitanja. Ako vam je potrebna pomoć oko odluke šta da spakujete za naredno putovanje, samo usmerite svoju kameru ka dve odevne kombinacije i pitajte, „Koja kombinacija je bolja za vreme u Seulu?“ Gemini odgovara prirodno, nudeći inteligentne, konverzacione smernice koje savršeno podržavaju vaš svakodnevni život.

Funkcija Now Bar [4] pruža korisne informacije u pravom trenutku, direktno sa zaključanog ekrana. Pokazuje relevantne nove informacije i može čak da se prilagodi da uživo prikazuje obaveštenja, muziku, režime rada, rutine itd. Funkcija Now Brief [5] pruža personalizovane nove informacije na dnevnom nivou, kao što su stanje u saobraćaju, podsetnici, događaji u kalendaru i sažeci fizičke aktivnosti.

Uz funkciju Circle to Search with Google [6],gejming saveti se pojavljuju tačno kada i gde su vam potrebni. Samo zaokružite ono što želite na ekranu da biste pristupili savetima i taktici – i to sve u plutajućem prikazu kako se igranje ne bi prekidalo.

Ovi inteligentni alati su osmišljeni da unaprede komunikaciju, povećaju produktivnost i pojednostave svakodnevne interakcije – pri čemu se prilagođavaju individualnim potrebama svakog korisnika. Pored toga, podržava ih potpuno nova zaštita za personalizovane funkcije na bazi AI.

Knox Enhanced Encrypted Protection (KEEP)[7] pravišifrovana okruženja za čuvanje podataka posebno za svaku aplikaciju u okviru dela uređaja za bezbedno čuvanje podataka, tako da svaka aplikacija može da pristupi samo svojim osetljivim informacijama. KEEP podržava Personal Data Engine (PDE)[8] Galaxyuređaja kako bi se korisnički podaci i sklonosti čuvali isključivo na uređaju i kako bi ih štitio Knox Vault. Ova rešenja zajedno garantuju pojačanu bezbednost i privatnost u digitalnom svetu koji se ubrzano razvija.

Napravljen da podstakne kreativnost na svakom nivou

Galaxy S25 FE nudi vrhunsko iskustvo kamere zahvaljujući najnovijim funkcijama na bazi AI koje pruža ProVisual Engine i unapređenoj 12 MP prednjoj kameri[9] koja pravi savršene selfije unapređene jasnoće. Takođe poboljšava čuvenu funkciju Nightography na Galaxy uređajima: Low noise mode povećava kvalitet noćnih snimaka, dok Super HDR in video prikazuje boje i kontrast verne stvarnosti u svakom kadru. Funkcija Photo Assist poboljšava uređivanje na uređaju uz preciznost bez napora, podstičući kreativnost korisnika i savršeno realizujući njihove vizije.

Generative Edit [10] automatski registruje prolaznike u pozadini fotografija i proaktivno preporučuje šta da se ukloni, čime se eliminiše potreba za manuelnim izborom i uređivanjem, dok funkcija Portrait Studio [11] omogućava korisnicima da kreiraju personalizovane avatare sa izrazima lica vernijim stvarnosti.

Funkcija Instant Slow-mo [12] omogućava korisnicima da osveže omiljene video trenutke na imersivniji način, pretvarajući svaki video materijal u usporen snimak jednim dodirom.

omogućava korisnicima da osveže omiljene video trenutke na imersivniji način, pretvarajući svaki video materijal u usporen snimak jednim dodirom. Funkcija Audio Eraser [13] nudi zgodan način da se očisti buka u video snimcima izolovanjem konkretnih audio elemenata kao što su glasovi, muzika, vetar, priroda, gužva i pozadinske smetnje – što korisnicima pruža preciznu kontrolu nad onim što treba smanjiti ili potpuno ukloniti.Funkcija Auto Trim [14] na modelu Galaxy S25 FE pojednostavljuje proces uređivanja video materijala tako što automatski bira najbolje trenutke u njemu.

Pouzdane performanse, elegantan dizajn

Od rutinske produktivnosti do kreativnog procesa rada, Galaxy S25 FE unapređuje svaku interakciju. Galaxy S25 FE pruža pouzdane performanse bilo da strimujete, obavljate više zadataka istovremeno ili uređujete.

4900 mAh baterija napaja svakodnevne zadatke, dok 45 W žično punjenje produžava korišćenje i brže dopunjava bateriju.[15]

AI obrada podataka teče glatko zahvaljujući parnoj komori većoj za preko 10%[16] za efikasno upravljanje temperaturom.

Galaxy S25 FE odražava originalni dizajn Galaxy S25 serije uz tanko, lagano telo koje staje u ruku jednako dobro kao što izgleda.

6,7-inčni [17] Dynamic AMOLED 2X ekran sa stopom osvežavanja od 120 Hz nudi glatke, imersivne prikaze, dok novi unapređeni okvir ojačanog aluminijuma pruža veću izdržljivost i moderniji izgled.

sa nudi glatke, imersivne prikaze, dok novi pruža veću izdržljivost i moderniji izgled. Galaxy S25 FE odražava legendarnu formu Galaxy S serije uz detalje razigranog karaktera i dostupan je u četiri smele, izražajne boje – ledenoplavoj, crnoj, mornarskoplavoj i beloj.[18]

Sedam generacija novih OS verzija i sedam godina bezbednosnih ažuriranja garantuju pouzdane i poboljšane performanse koje traju duže.[19]

Oni koji žele da kombinuju ove vizuelne prednosti sa najnovijim visokokvalitetnim zvukom mogu da upare Galaxy S25 FE sa potpuno novim Galaxy Buds3 FE slušalicama i uživaju u savršenoj konektivnosti i imersivnoj Galaxy mobilnoj zabavi.

One UI 8 će takođe biti dostupan na većem broju uređaja uključujući celu Galaxy S25 seriju putem ažuriranja koje počinje od ovog meseca.

Dostupnost Galaxy S25 FE će biti u prodaji od 4. septembra na odabranim tržištima i obuhvatiće šest meseci Google AI Pro plana sa većim pristupom funkcijama u alatima Gemini, Flow, NotebookLM i drugim. Za više informacija o modelu Galaxy S25 FE posetite Samsung Newsroom ili Samsung.com.

Galaxy S25 FE Ekran 6,7-inčni FHD+ Dynamic AMOLED 2X ekran Stopa osvežavanja od 120 Hz (60/120 Hz) Vision Booster Dimenzije i težina 76,6 X 161,3 X 7,4 mm, 190 g Kamera 12 MP ultraširoka kamera F2.2, FOV 123˚ 50 MP široka kamera OIS F1.8, FOV 84˚ 8 MP telefoto kamera 3x optički zum, OIS F2.4, FOV 32˚ 12 MP prednja kamera F2.2, FOV 80˚ Procesor Exynos 2400 (4 nm) Memorija i čuvanje podataka 8 + 128 GB 8 + 256 GB 8 + 512 GB * Opcije i dostupnost čuvanja podataka mogu da zavise od operatora, zemlje ili regiona. Stvarna dostupnost čuvanja podataka može da zavisi od postojećeg softvera. Baterija 4900 mAh * Tipična vrednost testirana u laboratorijskim uslovima treće strane. Tipična vrednost je procenjena prosečna vrednost kapaciteta baterije sa odstupanjima među uzorcima baterija testiranim po IEC 61960 standardu. Procenjen (minimalni) kapacitet je 4755 mAh. Stvarno trajanje baterije može da zavisi od mrežnog okruženja, obrazaca korišćenja i drugih faktora. Punjenje* Žično punjenje *: do 65% napunjenosti za oko 30 minuta uz 45 W adapter** Brzo bežično punjenje*** Bežično deljenje baterije**** *Žično punjenje kompatibilno sa QC2.0 i AFC PD . **45 W strujni adapter se prodaje zasebno. Koristiti samo punjače i kablove koje je odobrio Samsung. *** Bežično punjenje kompatibilno sa WPC. **** Ograničeno na Samsung ili pametne telefone drugih brendova sa Qi bežičnim punjenjem, uključujući Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7, S25 edge, S25 seriju, Galaxy Z Fold 6, Z Flip6, S24 seriju, Z Fold5, Z Flip5, S23 seriju, Z Fold4, Z Flip4, S22 seriju, Z Fold3, Z Flip3, S21 seriju, Z Fold2, Note20 Ultra, Note20, S20 seriju, Z Flip 5G, Z Flip, Note10+, Note10, S10 5G, S10+, S10, S10e, S10 Lite, Fold, S9, S9+, S8, S8+, S8 Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9, Note8, Note FE i Note5. Dostupno samo uz određene Samsung Galaxy nosive uređaje kao što su Galaxy Buds3, Buds3 Pro, Buds FE, Buds2 Pro, Buds2, Buds Pro, Buds Live, Galaxy Watch Ultra, Watch6, Watch5, Watch 5 Pro, Watch4, Watch4 Classic, Watch3, Watch Active2, Watch Active, Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch i Galaxy Buds. Ako je baterija napunjena manje od 30%, može se desiti da bežično deljenje baterije ne funkcioniše. Može se desiti da ne radi sa određenom dodatnom opremom, poklopcima, uređajima drugih brendova ili nekim Samsung nosivim uređajima. Deljenje baterije može uticati na prijem poziva ili usluge podataka, u zavisnosti od mrežnog okruženja. OS Android 16 One UI 8 Mreža i konektivnost 5G,* LTE,**, Wi-Fi 6E,*** Wi-Fi Direct, Bluetooth® v 5.4 *Zahteva optimalnu 5G mrežnu vezu, dostupnu na određenim tržištima. Proverite dostupnost i detalje sa svojim operatorom. Brzina preuzimanja i strimovanja može da zavisi od provajdera sadržaja, serverske veze i drugih faktora. **Dostupnost LTE modela zavisi od tržišta i operatora. Stvarna brzina može da zavisi od tržišta, operatora i korisničkog okruženja. ***Dostupnost Wi-Fi 6E mreže može da zavisi od tržišta, mrežnog provajdera i korisničkog okruženja. Zahteva optimalnu vezu. Zahteva Wi-Fi 6E ruter. Otpornost na vodu IP68 * Otporan na vodu i prašinu na osnovu uslova laboratorijskog testiranja sa uranjanjem do dubine od 1,5 metara slatke vode u trajanju od 30 minuta. Nakon kvašenja isprati ostatke /osušiti. Ne savetuje se za upotrebu na plaži ili bazenu. Otpornost na vodu ili prašinu vašeg uređaja nije stalna i može vremenom da se smanji. Otpornost na vodu i prašinu takođe može vremenom da se smanji usled normalnog trošenja. Boje Ledenoplava, crna, mornarskoplava i bela* * Dostupnost boja može da zavisi od tržišta, regiona ili operatora.