Upoznajte Gary-ja, robota koji radi stvari koje vi ne želite

Problem je što niko ne voli svakodnevne poslove u životu – donošenje, nošenje, čišćenje toaleta, brisanje poda, zalivanje biljaka, čišćenje prozora…

Može se brzo „naučiti“ da obavlja niz novih zadataka

Rešenje je Gary, robot koji će sve to uraditi, i više od toga, bez reči zamerke. Dizajniran je da obavlja „dosadne poslove“ na čitavom nizu radnih mesta, od bolnica i fabrika do hotela i aerodroma. Ovih dana ima mnogo robota, ali Gary je poseban, kaže Gaj Altagar, CEO Unlimited Robotics, koji je ime preuzeo po inicijalima svoje dece Gali, Rani i Yael. Gary je poseban, jer ima dve potpuno funkcionalne ruke. To možda ne zvuči kao velika stvar, ali je izuzetno komplikovano, kaže Altagar, napraviti robota sa dve ruke. Jedna robotska ruka je dovoljno izazovna. Koordinacija dve ruke koje rade istovremeno čini izazov eksponencijalno teškim, kaže Altagar. Gary je takođe poseban jer je autonoman, što znači da funkcioniše uz minimalnu ljudsku intervenciju, za razliku od uobičajenijeg automatskog robota.

„Postoji ogromna razlika između automatskog uređaja i autonomnog uređaja. Automatski uređaj znači da usmeravam uređaj mašini da obavlja određenu aktivnost svaki dan, isti učinak svaki dan. Autonoman znači da robot koristi svoju ‘inicijativu’ i ne oslanja se na niz instrukcija iz minuta u minut. Gary je prvi robot na svetu koji ima dve ruke i potpuno je autonoman“, kaže Altagar.

Ali čak i izvan toga, ono što ga izdvaja više od bilo čega od drugih robota je činjenica da se lako može naučiti (ili programirati) da obavlja nove zadatke. Većina robota je dizajnirana za jedan zadatak – sklapanje proizvoda u fabrikama, brušenje ili poliranje i pakovanje – i to je sve za šta su dobri. Ali Gary je prilagodljiviji. Dizajniran je od samog početka sa širokim spektrom talenata i može lako da pokupi nove veštine sa nekoliko redova dodatnog koda.

Gary može da savlada novi zadatak za nekoliko dana. Unlimited Robotics kaže da radi za svet robotike ono što je Google učinio za svet pametnih telefona. To ih čini beskrajno prilagodljivim. Kompanija je razvila platformu otvorenog koda pod nazivom Ra-Ya, koja omogućava programerima softvera bez prethodnog iskustva u robotici, da grade aplikacije na robotima. „Izrada aplikacija za elektronske uređaje je izuzetno komplikovana“, kaže Altagar. „Morate da znate elektroniku, mehaniku, kinematiku (geometriju kretanja), veštačku inteligenciju, softver. Dakle, obično postoji velika grupa ljudi koja radi na izradi jedne aplikacije. Sve smo to pojednostavili tako što smo izgradili sloj na vrhu hardvera koji omogućava programerima da napišu veoma specifične i vrlo jednostavne linije koda u Python-u. Širom sveta postoji 25 miliona Python programera, tako da je to popularan jezik za izgradnju. Činjenica da svaki Python programer može veoma lako da programira na njemu da uradi stvari je zaista najveća inovacija od svih.” To je ono što Garyja izdvaja od drugih robota visokog profila, kao što su Tesla Optimus Elona Muska ili Xiaomov CyberOne. Oni su „zatvorena bašta“, što znači da programeri trećih strana ne mogu da dodaju funkcionalnost. I dok je Muskov robot tri do pet godina od objavljivanja, Gary već radi u bolnici Beilinson, u Petah Tikvi, usmeravajući posetioce u bolnicu i pomaže u upravljanju zalihama. Dakle, šta bi programer mogao da nauči Garyja? Gary, idi u kuhinju, identifikuj frižider, otvori ga i donesi mi kolu.

„Programer treba da objasni Garyju šta je frižider, a šta boca koka-kole“, kaže Altagar. „Ali oni ne moraju da se bave kretanjem, navigacijom, preprekama, izbegavanjem, hvatanjem, manipulacijom, kamerama, tako da skraćuje način na koji ljudi prave aplikacije. Sve više i više preduzeća će koristiti sve više robota u narednim godinama, ali već je jasno da roboti sa jednim zadatkom neće biti od velike koristi. Ako ste preduzeće koje želi da primeni različite tipove uređaja, od kojih svaki radi samo jedan posao, na kraju ćete imati flotu uređaja, od kojih svaki radi samo jednu stvar i to će biti veliki problem za preduzeća u bliskoj budućnosti. Ovo je jedan od problema koji pokušavamo da rešimo tako što ćemo preduzećima pružiti jedan uređaj sa višenamenskom funkcionalnošću.”

U bolničkom okruženju Gary može da olakša posao medicinskim sestrama. Više od polovine poziva pacijenata sa kojima se obraćaju su nemedicinski.

„Gary će prići pacijentu i pitati ga šta im treba. Ako je to nešto što nije medicinsko, poput jastuka ili vode, Gary to može da obezbedi. Gary će uštedeti vreme medicinskim sestrama kako bi se mogle fokusirati na druge zadatke. Nakon što pacijenti odu na spavanje, Gary može da pomogne operativnom timu, čisti pod, dezinfikuje krevete, pomaže im da isporuče prljav veš sa mesta na mesto i pomaže u isporuci krvnih testova. Hoteli imaju ogromne poteškoće u pronalaženju zaposlenih. Gary može da isporučuje stvari, koristi lift i pomaže osoblju oko donošenja stvari, dezinfekcije toaleta, čišćenja podova, usisavanja, upućivanja gostiju u njihovu sobu i nošenja njihovog prtljaga. Isto se odnosi i na staračke domove, poslovne zgrade, vladine institucije, škole, univerzitete, muzeje, aerodrome, železničke stanice.” Gary je visok 140 cm i opremljen je sa šest kamera, 20 senzora i četiri točka. Otići će na mesta na koja ljudi neće ili ne mogu da idu, jer su radioaktivna ili zarazna, ili previše vruća, previše vlažna ili previše smrdljiva. Unlimited Robotics, osnovana 2020. godine i sa sedištem u Petah Tikvi sa oko 30 zaposlenih, nedavno je potpisala ugovor sa Matrix Softvare Products-om za prodaju Garyja. Za sada ima samo 10 Garyja, ali kompanija planira da ih ima 500 do kraja sledeće godine.

Izvor: Nocamels

