Upwork postaje korporativno tržište

Upwork usmerava preduzeća da prošire svoj tržišni udeo.

Upwork je platforma koja povezuje kompanije sa filenserima i objavila dve akvizicije kako bi pomogla u izgradnji novog samostalnog poslovanja usmernog na preduzeće koje bi moglo da proširi svoj tržišni doseg.

Kompanija sa sedištem u San Francisku objavila je da je kupila Bubty, platformu za upravljanje radnom snagom i potpisala konačni sporazum o akviziciji Ascen, globalne kompanije za usklađenosti i EOR.

Upwork će integrisati ove dve kompanije u svoje postojeće poslovno poslovanje kako bi stvaorio samostalni entitet pod okriljem Upworka. Ovaj potez je značajan jer će omogućiti Upworku da ponudi pristup talentima izvan nezavisne radne snage izvođača radova po kojoj je Upwork poznat.

Upwork je odlučio da postane samostalno poslovno područje jer preduzeća imaju veoma različite potrebe u pogledu usklađenosti i integarcije softvera. Držanje njih odvojeno pruža mogućnost da se bolje sprovede spoljašnje brendiranje i bolji interni fokus.

Detalji o brediranju i kompletnoj ponudi novog samostalnog poslovanja biće otkriveni kasnije ove godine.

