Uređaj koji biljkama pomaže da kažu kad su žedne

Zamislite da biljke mogu da vam kažu šta ih muči. Život ljubitelja hortikulture bi bio mnogo lakši kad bi se iz saksije čulo „Daj mi vode!“ svaki put kad je vreme za zalivanje. Mnoge bi biljke tako duže poživele.

U junu 2023. godine se na društvenim mrežama pojavio video u kojem digitalni kreator Varun Patel predstavlja uređaj koji biljkama pomaže da „progovore“ ljudskim jezikom. Savladavanje nemuštog jezika nije lako, pa traži dodatne uređaje. Na primer spravicu koju je kreator nazvao „Biljka koja vrišti“ – pušta audio svaki put kad je zemlja u saksiji previše suva. Zasniva se na ESP8266 koji je povezan sa senzorom za određivanje stepena vlažnosti i zvučnikom.

Sve podseća na onu poznatu scenu iz filma Harry Potter and the Chamber of Secrets:

Patel je zamolio svoje prijatelje da snime poruke u kojima izgovaraju rečenice za koje veruju da bi odgovarale nekoj vrlo žednoj saksiji. Rezultat je urnebesan.

