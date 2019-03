USB4 će podržati Thunderbolt i udvostručiti brzinu USB-a 3.2

Prošle nedelje smo pisali da će se konekcija sa 20 Gbps USB 3.2 možda pojaviti na novim uređajima kasnije ove godine, ali danas Intel već govori o još bržem USB4. Na jučerašnjem događaju u Tajpeju, kompanija je otkrila da će ova nova generacija još jednom iskoristiti dvostruke kanale za postizanje brzine od 40 Gbps, čak i na postojećim USB-C kablovima od 40 Gbps.

Još bolje, zahvaljujući Intelu koji je konačno ponudio Thunderbolt 3 proizvođačima sa otvorenim licenciranjem, USB4 će integrisati ovu tehnologiju i na taj način efektivno postati „novi“ Thunderbolt 3. Drugim rečima, USB4 će u velikoj meri biti „majka“ svim žičnim mogućnostima povezivanja, i biće spreman za snažnije PCIe plus DisplayPort uređaje.

Ovo je odlična vest za potrošače, jer to znači da je 40 Gbps nova osnovica za sve buduće USB portove, a to će zauzvrat biti rasprostranjeno kod proizvoda mnogo brže nego Thunderbolt 3. Do danas postoji samo 463 uređaja sa sertifikatom Thunderbolt 3.

Još uvek je rano za USB4, pošto USB Promoter Group neće deliti detaljne specifikacije sve do sredine 2019. godine. Štaviše, nema reči o USB4 kompatibilnosti sa budućim verzijama Thunderbolt-a, ali Intel je pojasnio da će nastaviti da promoviše Thunderbolt brend uporedo sa USB4. Ovaj razvoj događaja će verovatno dobiti zvanično saopštenje negde oko Computex Taipei događaja.

