Uskočite u prolećno raspoloženje uz poklone koje donosi AppGallery

Za dvostruko više zabave ovog proleća i u susret uskršnjim praznicima, Huawei Mobile Services je pokrenuo nagradnu akciju za sve korisnike AppGallery prodavnice aplikacija. Od sada pa do 10. aprila, jednostavno preuzmite željene sadržaje sa AppGallery prodavnice i ugrabite priliku da osvojite neke slatke nagrade u sklopu uskršnje kampanje.

Preuzmite aplikacije, igrajte omiljene igrice, i osvojite nagrade uz AppGallery

Spremite se za iznenađenja uz obilje sadržaja na AppGallery prodavnici aplikacija! Korisnici uređaja koji funkcionišu na Android operativnom sistemu imaju priliku da osvoje uzbudljive nagrade, uključujući šestomesečnu pretplatu za Tinder Plus, Huawei Watch Buds ili Huawei Matebook D16 i7. Takođe, moguće je osvojiti i do 30 EUR u Huawei bodovima, kupone za AppGallery, Huawei FreeBuds seriju, Huawei Watch Fit, ili čak Huawei P seriju pametnih telefona.

Da biste došli do svoje nagrade, preuzmite aplikacije koje nudi AppGallery, i prikupite specijalne Bunny poene. Zatim ih zamenite za poklone – i to je to, veoma je jednostavno. Nagrade se dodeljuju po principu ko je prvi došao, prvi ih i dobija – zato budite brzi i preuzmite svoje poklone!

Spremni ste da postanete deo zajednice i uživate u ekskluzivnim nagradama? Samo preuzmite AppGallery i HMS Core i napravite svoj nalog. AppGallery ima izuzetno korisnički naklonjen interfejs i nudi mnoštvo aplikacija, igara i ekskluzivnih pogodnosti, što ga čini savršenom prodavnicom aplikacija za sve.

Za više informacija o AppGallery nagradnoj akciji, posetite sledeću web stranicu za kompletne detalje: https://bit.ly/3x16Qyi

