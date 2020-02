Uskoro bi mogle da porastu cene .com domena

Posle osam godina, cene .com domena mogle bi da skoče po prvi put. ICANN, grupa odgovorna za nadgledanje internet domena najvišeg nivoa, blizu je davanja konačnog odobrenja za ova poskupljenja.

Cena .com domena će rasti u narednih 10 godina

Trenutna cena .com domena od 7,85 dolara na godišnjem nivou važi od 2012. godine. To potrošačima ništa ne znači, jer oni koji registruju domene uglavnom su imali više ili niže cene od ove. Prema sporazumu koji je predložen, cena bi trebalo da u narednih 10 godina poraste na gotovo 13,50 dolara po domenu.

Ovaj sporazum omogućavaju Verisign-u, koji ima ugovor za nadgledanje .com domena, da podiže cenu do 7% godišnje tokom većeg dela naredne decenije. Po tome Verisign bi praktično samo u 2024. i 2025. pauzirao povećanja, dok bi tokom ostalih godina, do 2029. podizao cenu svake godine.

Sve ovo bi praktično značilo da će cene zakupa .com domena rasti na globalnom nivou svake godine, što će automatski povećavati i troškove onih koji imaju zakupljene domene, a to dalje može da proizvodi još ekonomskih posledica i rast cena u drugim segmentima.

ICANN nije kriv za povećanje cena

Ove promene koje bi mogle da nastupe u narednoj deceniji nisu rezultat delovanja ICANN-a. One proističu iz sporazuma koje je Verisign potpisao sa Ministarstvom trgovine u SAD-u. ICANN nije regulator cena i to je u potpunosti u nadležnosti Ministarstva trgovine i Ministarstva pravde u SAD-u.

Iz ovog ugla ICANN ništa ne može da učini, jer će samo ažurirati cene koje su već dogovorene sa ministarstvima, i praktično bi one tada stupile na snagu. Ipak, ova odluka još uvek nije konačna, jer se period javne rasprave završava u petak, a konačan izveštaj biće objavljen u martu.

