Uskoro će u prodaji ponovo biti dovoljno Raspberry Pi računara

U poslednje vreme nije bilo mnogo informacija o Raspberry Pi računarima, a razlog je što ih je bilo gotovo nemoguće pronaći u prodavnicama. Ovi popularni mikro računarski sistemi na jednoj ploči u poslednje dve godine praktično nisu bili u slobodnoj prodaji. Zbog nedostatka čipova, sve proizvedene količine odlazile su poslovnim korisnicima koji imaju ugovore za njihovu isporuku.

CEO kompanije, Eben Upton, najavio je da će se sledeće godine ta situacija konačno promeniti. Ponovo će krajnjim korisnicima biti na raspolaganju stotine hiljada Zero W, 3A+, kao i 2 GB i 4 GB varijante Raspberry Pi 4 modela. Prvo će se u prodaji pojaviti Zero (u prvom kvartalu sledeće godine), zatim 3A+ (verovatno u drugom kvartalu), dok će u trećem kvartalu 2023. godine postati dostupne i različite varijante Raspberry Pi 4 modela.

Upton je naveo da neće doći do smanjenja proizvodnje različitih modela za poslovne korisnike, već da su konačno obezbeđene veće količine komponenti, pa će one biti usmerene za proizvodnju namenjenu maloprodaji. On smatra da će do kraja trećeg kvartala na raspolaganju biti dovoljno svih modela da u potpunosti zadovolje tražnju.

Ipak, korisnike očekuje i povećanje cena ovih single-board računara. U proseku, svi modeli će biti skuplji za oko 5 dolara, u odnosu na dosadašnje cene.

