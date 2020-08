Uskoro izlazi novi Call of Duty

Nakon pokušaja sa novinama dodatim u Modern Warfare delu, Activision je odlučio da nas vrati u sukobe u prošlosti. Activision je u sredu podelio prvi teaser za Call of Duty: Black Ops: Cold War. Za sada, kompanija obećava više informacija do 26. avgusta.

26. avgusta više informacija o novoj igri

Franšiza Call of Duty izgleda se vraća u ne tako daleku prošlost i vreme Hladnog rata. Activision je podelio trailer u vezi nove igre, a detaljnije informacije nas očekuju 26. avgusta. Za sada imamo samo neke nagoveštaje igre, a to je da će biti uključen u celu priču i KGB. Stoji napomena da je priča koja će pratiti igru inspirisana stvarnim događajima. Priča počinje na Menhetnu, u jeku Drugog Svetskog Rata, gde je u toku krađa tajni koje su povezane sa atomskom bombom.

Najnoviji Call of Duty predstavlja povratak za Raven Software, studio koji razvija igru zajedno sa Treiarchom. Ovaj studio se nije proslavio prethodnih godina, i zbog toga je Activision do sada podržavao njihov rad samo na igri Call of Duty.

