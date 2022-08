Uskoro nam stiže set novih staza za Mario Kart 8 Deluxe

Nintendo je predstavio drugi talas Booster Course Pass staza za Mario Kart 8 Deluxe. Sky-High Sundae je potpuno nova staza koja će kasnije biti dodata spin-off-u Mario Kart Tour-a za pametne telefone.

Booster Course Pass košta 25 dolara

Sky-High Sundae će biti deo Propeller Cup-a zajedno sa drugom stazom Mario Kart Tour, Sidney Sprint, Snow Land iz Mario Kart: Super Circuit i Mario Kart Wii verzijom Mushroom Gorge. Turnip Cup nudi Mario Kart Tour stazu Nev York Minute, Mario Circuit 3 iz originalnog Super Mario Kart-a na SNES-u, Mario Kart Kalimari Desert i Waluigi Pinball iz Mario Kart DS-a. Ove staze će se pojaviti u igri 4. avgusta.

Nintendo je najavio Booster Course Pass još u februaru i rekao da će doneti 48 kurseva iz drugih naslova u Mario Kart 8 Deluxe na Switch-u. Kompanija je objavila prvi od šest planiranih paketa staza u martu. Poslednja serija bi trebalo da stigne do kraja 2023. Booster Course Pass košta 25 dolara kao samostalni DLC. Dodatni kursevi su takođe dostupni bez dodatnih troškova članovima pretplatničke usluge Switch Online + Expansion Pack.

