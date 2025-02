Uskoro Nickelodeonova animirana serija Avatar

Glasine o sledećoj seriji Avatar kruže otkako je Nickelodeon objavio da se Michael DiMartino i Bryan Konietzko vraćaju da vode Avatar Studios. Ali sada konačno znamo nešto više o tome kuda ide franšiza nakon Legende o Kori.

Danas, Nickelodeon je objavio da će se saga o Avataru (koja je počela sa The Last Airbender) nastaviti sa Avatar: Seven Havens, novom 2D animiranom serijom koju su zajedno kreirali Konietzko i DiMartino, a izvršni producenti su Itan Spaulding (Mike Tyson Mysteries) i Sehaj Sethi (The Winchesters).

Nijedan kasting ili potencijalni rok za izdavanje nisu zadirkivani, ali mreža je podelila da će priča Sedam utočišta biti ispričana tokom 2 sezone od kojih svaka ima po 13 epizoda dugih po pola sata.

Sedam utočišta će predstaviti novu Zemljinu Avatar koja se smatra pretnjom svetu zbog svojih moći. „Progonjeni i ljudskim i duhovnim neprijateljima, ona i njen davno izgubljeni blizanac moraju otkriti svoje misteriozno poreklo i spasiti Sedam utočišta pre nego što se poslednja civilizacijska uporišta sruše“, navodi Nickelodeon.

Najava emisije dolazi nešto manje od godinu dana nakon premijere Netflix-ove adaptacije The Last Airbender uživo od koje su Konietzko i DiMartino odustali 2020. nakon dve godine produkcije zbog kreativnih razlika. The Last Airbender Shovrunner Albert Kim se na sličan način razišao sa serijom nakon prve sezone, a Netflix je doveo Jabbar Raisani i Christine Boylan da nadgledaju sledeće poglavlje emisije.

Iako je Netflix-ov projekat Avatar samostalna stvar odvojena od onoga na čemu radi Avatar Studios, možda postoji neko narativno tkivo koje povezuje priču Seven Havens sa Nickelodeonovim nadolazećim filmom fokusiranim na Aanga i njegove prijatelje u vremenu između The Last Airbender i The Legend of Korra. Ali to neće postati jasno dok Nickelodeon ne odluči da podeli više.

