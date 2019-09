Google bi uskoro mogao da upari dve interesantne karakteristike sa svoje mobilne platforme. Reč je o “Edit & Share screenshots” i “What’s on my Screen”, pri čemu se potonja oslanja na AI, prenosi 9 to 5 Google. Nova opcija nazvana “Smart Screenshots” bi trebalo da je već ubačena u najnoviju verziju aplikacije, što bi trebalo da donese novu opciju u traku sa alatkama prilikom snimanja skrinšotova.

Isto kao i do sada, nakon snimljenog skrinšota mobilnim telefonom, korisnici će moći da edituju, dele ili koriste fotografiju za postavljanje pozadine i slično. No, sada će dobiti novu opciju koju će moći da iskoriste – ta opcija će se zvati Lens. Ukoliko odaberu “Lens”, moći će da obave pretragu, pokrenu “optical character recognition” (OCR) ili pronađu predmet koji je sličan u vizuelnom smislu.

Dosadašnje opcije anotacije, kropovanja i deljenja će ostati neizmenjene i trebale bi se koristiti na isti način kao i do sada. No, nova opcija sa mogućnošću pretrage putem skrinšotova je definitivno interesantna i sasvim sigurno će doneti mnoštvo opcija vlasnicima Android mobilnih telefona. Za sada nije sasvim jasno da li će Lens funkcija raditi ua sve skrinšotove, ili samo one koji se snime dok je Google Search aktivan. Ipak, sasvim je verovatno da će na kraju postati zamena za screen search, slično kao što je Lens preuzeo mnoge Google Assistant funkcije.

Izvor: 9 to 5 Google