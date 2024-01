Uskoro se zatvaraju nominacije za Top50 2023 i počinje druga etapa izbora – Nagrada publike

Još malo vremena je ostalo za vaše nominacije! Ukoliko nam niste poslali svoje predloge omiljenih internet destinacija za Top50 izbor najboljih online stvari u 2023. godini, bilo da je to sajt, mobilna aplikacija ili nalog na društvenoj mreži, to možete uraditi do ponoći 8. januara na ovom linku! Nakon zatvaranja nominacija prelazimo na sledeću etapu u izboru a to je glasanje za prvo Top50 priznanje – Nagrada publike!

Nagrada publike je samo jedno od Top50 priznanja koje dodeljujemo. Jedinstveno je po tome što je od početka do kraja u rukama publike, koja prvo nominuje svoja omiljena onlajn mesta, zatim glasa za najboljeg, od deset koji su dobili najveći broj nominacija.

Kao i do sada, imaćete punih nedelju dana da glasate za svog favorita među deset ponuđenih kandidata. Pratite nas jer ćemo sve detalje oko načina glasanja i pravila da objavimo u sredu, 10. januara, na našem sajtu i društvenim mrežama.

Što se tiče ostalih dobitnika, o njima se tradicionalno brine žiri sastavljen od članova redakcije PC Press, kao i stručnog žirija. Ovogodišnja svečanost dodele Top50 priznanja održaće se 5. februara 2024. godine, u Narodnom muzeju a snimak prošlogodišnje svečanosti (Top50 2022) možete pogledati na ovom linku ili ispod.

