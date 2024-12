Uspešno održan šesti CEO Summit koji je okupio blizu 500 učesnika

U utorak, 3. decembra, šestu godinu zaredom, u organizaciji InStore Srbija, Samit privrednih lidera – CEO Summit Beograd okupio je, u Sava Centru, na jednom mestu biznis elitu i predstavnike ključnih međunarodnih institucija.

Nakon pozdrava organizatora, učesnicima se obratio Ivan Stojanović, B2B Marketing i Sales Director, Yettel Srbija, budući da CEO kompanije, Mike Michel, nije bio u mogućnosti da prisustvuje. Deo programa posvećenog veštačkoj inteligenciji je otvorila Vittoria Gambirasi, Global Marketing Strategist, Switzerland, koja je dala širi pogled na generativnu veštačku inteligenciju i kako kompanije mogu da je upotrebe za digitalizaciju.

Odmah nakon toga, na panelu “AI s merom: oblasti poslovanja gde AI može biti koristan”, bilo je govora o tome kako najbolje primeniti AI. Panel je moderirao Nebojša Bjelotomić, IT stručnjak, a sagovornici su mu bili Milan Simić, country manager, Nortal i Luka Radovanović, suosnivač B2Bee SaaS, ekspert za inovacije i primenu AI. O ovoj temi, ali iz ugla medicine i dijagnostike, u razgovoru sa Anicom Telesković, novinarkom RTS-a, govorila je Marijana Vasilescu, CEO, MediGroup.

Poslednji panel u prvoj sesiji je bio o srpskoj privredi – “Pogled iz Šekspirove: Biti ili ne biti za privredu Srbije” koji je vodio Zoran Drakulić, predsednik, Klub Privrednik, dok su mu se u razgovoru priključili Dragijana Radonjić Petrović, osnivač i partner, MD Solution i Dragoljub Vukadinović, predsednik, Metalac. Prvu sesiju je zaključila prezentacija koju je održala Jasna Bratičević, koordinatorka programa Centra za integraciju mladih koja je, sa korisnicima centra, predstavila rad Centra, nakon čega su učesnici imali pauzu za kafu powered by Jacobs.

Nakon pauze, legendarni fudbaler i bivši kapiten reprezentacije Srbije i Manchester United-a Nemanja Vidić razgovarao je o svojoj karijeri i putu preduzetnika sa Milanom Ćulibrkom, urednikom Ekonomije, Radar. Snežana Stjepanović, CEO, Aircash S govorila je o budućnosti fintech tržišta, nakon čega je usledio panel “Bridging the Knowledge-Execution Gap” u kome su Vladan Atanasijević, CEO, Egzakta Group i Rajka Šinik Vulić, direktor, RBS Belgrade razgovarali sa Anicom Telesković o digitalnoj transformaciji i edukaciji.

U panelu “Privreda na prvom mestu” Marko Čadež, predsednik, Privredne komore Srbije je razgovarao sa Lavom Odorovićem, suosnivač i CEO, Relio, o njegovom karijernom putu, kao i o pogledu na privredu.

Na kraju drugog bloka, učesnici su imali prilike da čuju dve prezentacije. Darko Lukić, CEO, Nelt Grupe, govorio je o svom profesionalnom putu i četvorogodišnjoj pripremi za promenu liderstva u Nelt Grupi. Ekaterina Egorova, CEO & CSO, IKEA Jugoistočna Evropa, koja se prisutnima obratila online, govorila je o misiji kompanije IKEA da obezbedi komfor potrošačima.

Nakon pauze za ručak, usledio je razgovor o bankarstvu Nikole Vuletića, predsednika IO, UniCredit Bank Srbija i Milana Ćulibrka. Usledio je panel o digitalnoj transformaciji i razvoju poslovanja koji je vodila Anica Telesković, a u kom su učestvovali Stjepan Orešković, osnivač i većinski akcionar, BOSQAR Invest i Stefan Lazarević, Vice President of Global Services & General Manager of Serbia, NCR Voyix & President, AmCham Serbia. Konferenciju je zatvorio Philip Zepter, predsednik, Zepter International i Milan Ćulibrk, koji su razgovarali o viziji i inovacijama koje su dovele do globalnog uspeha kompanije Zepter International.

InStore Srbija se ovom prilikom zahvaljuje svim učesnicima, sponzorima, prijateljima i medijskim partnerima koji su prepoznali značaj i podržali CEO Summit 2024.

