Uspešno završena 11. akcija čišćenja Srbije „Zavrni Rukave“

U nedelju 24. marta je, uprkos kiši, hladnoći i lošem vremenu, širom Srbije 4.900 ljudi “zavrnulo rukave” i očistilo obale reka, kanale, šume, parkove, školska i vrtićka dvorišta, zelene površine unutar stambenih blokova, parkinge i divlje deponije na 304 lokacije.

Prethodna akcija je imala 5.500 učesnika, ali je 4.900 učesnika ove akcije, uprkos lošem vremenu, prikupilo najviše smeća do sada – 10.700 džakova i čak 100 tona smeća. U akciji Zavrni rukave su učestvovali naši najmlađi i najstariji sugrađani, škole i fakulteti, sportska društva, grupe stanara, planinari, kajakaši, između ostalog i sledeće organizacije:



Kreni-Promeni, Prvi prvi na skali, Casa Forte, Udruženje MOJ BLOK, Ekološki pokret Vrbasa, Inmold Group doo, Sačuvajmo zelenu Zvezdaru, Fit cleaner, Hiking Srbija, Moje naselje Ripanj, Ekološko udruženje Rzav, Eco-machines, Eko Straža Novi Sad, UG Mladi u ruralu, Marš s Kolubare, Udruženje Ekomar, UG Brest, Festival ekološkog pozorišta za decu i mlade, Zdravo Deliblato, Zeleni rakovi, Udruženje “Naše NOVO selo”, UG Zajednička akcija blok 70 i 70a, Sportsko udruženje Dražaj, Omladinsko udruženje ‘Novotarijum’

Korisnik ribarskog područja Ibar – Plus Sport, Udruženje ‘Ne damo Jadar’, Unija studenata Vršac, UG ‘Divan’, Inicijativa ‘Naše stanište’, Planinarsko društvo ‘Malci’, Kinetrop teatar, Sovice mudrice, Udahni Duboko, Čuvari Kablara, Dešavanja u našem gradu, Udruženje roditelja OŠ “Braća Baruh”, Udruženje ‘Etno Čarolija’, PSU ‘Željin’, KUD ‘Dimitrije Katić’, Tug of war Srbija, Planinarsko društvo ‘Pokreni se’, Sportsko udruženje ‘ATV I ENDURO’, PD Kablar, Udruženje Horeum Margi – žitnica Morave.

