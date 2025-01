Uštedite 50 evra: Epic Games poklanja igru Hell Let Loose

Epic Games Store za praznike poklanja razne igre, a danas je to Hell Let Loose. Zainteresovani mogu besplatno da je preuzmu sve do 9. januara u 17 časova, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Iako naslov ukazuje na horor, Hell Let Loose je zapravo ratna igra. Radnja se dešava u vreme Drugog svetskog rata. Igra se iz prvog lica, a igraču je na raspolaganju svakojako oružje, kao i ratna vozila. Radi se o kompleksnoj akcionoj igri, strategiji koja se odvija u realnom vremenu, što znači da sve mora dobro da se planira i da se komunicira sa saborcima. Mape odlično ilustruju sve užase ratnih razaranja, a kritičari kažu da je tek nekoliko igara iz ovog žanra uspelo da zabeleži stvari koji se ključne kada su oružani okršaji u pitanju (to se već vidi u naslovu – Hell Let Loose zvuči kao upozorenje).

Ljubitelji strategija će se sigurno obradovati, a sjajne ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra besplatna – Hell Let Loose inače košta oko 49 evra.

