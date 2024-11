Uštedite oko 70 evra: Epic Games poklanja dve nove igre

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta su to Ghostwire: Tokyo i Witch It. Zainteresovani mogu besplatno da ih preuzmu sve do 7. novembra, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

Ghostwire: Tokyo je priča o postapokalipsi – svi građani/ke Tokija su negde nestali, a smrtonosne, natprirodne sile gospodare pustim ulicama. Igrač dobija ulogu spasioca, budući da ima moći koje može da koristi kako bi otkrio šta se desilo sa onima koji su isparili bez traga. Igra ima vrlo pozitivne ocene, pa je neobično što je tim developera koji su je napravili raspušten i što nema vesti o potencijalnom nastavku.

Witch It opisuju kao „žmurke koje se igraju u vibrantnom, magičnom svetu“. Sve je dakle napravljeno za više igrača-lovaca koji traže veštice koje su začarale sela. Usput nailaze na svakojaka iznenađenja, magične stvari koje čekaju da ih neko otkrije. Svi su zaljubljeni u priču, a oni koji su već igrali kažu da se radi o sjajnoj igri za opuštanje.

Ljubitelji igara koje se igraju s društvom će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa je igra besplatna – Ghostwire: Tokyo inače košta oko 55 evra, a Witch It oko 18 evra.

