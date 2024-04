Uštedite preko 70 evra: Epic Games poklanja dve nove igre

Epic Games Store svake nedelje nudi novu besplatnu igru, a ovog puta su to The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition i Thief. Zainteresovani mogu besplatno da ih preuzmu sve do 11. aprila, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition je nagrađivani RPG, a remasterizovana verzija je najbolje iz The Outer Worlds. Oni koji već imaju osnovnu igru i DLC-e Murder on Eridanos i Peril on Gorgon mogu da igraju novu verziju koja uključuje osnovnu igru i sve dodatne sadržaje. Iako ima i negativnih komentara, većina onih koja je igru isprobala kaže da su ocene vrlo pozitivne. Ističu da je lek za one kojima je igra pomalo dosadna da postanu kreativniji i krenu da istražuju ovaj kompleksni svet.

Thief je igra u kojoj glavni junak Garrett ima ulogu super-lopova. Izlazi iz senke i dolazi u grad kojim vlada Baron. Došao je da krade, a toliko je dobar u tome da ničije dragocenosti nisu bezbedne. Komentari igrača su odlični, a možda je najzanimljiviji onaj u kojem jedan ljubitelj igre kaže „Ukrao sam svaku kašiku i viljušku u gradu“.

Ljubitelji RPG igara, ali i oni koji vole The Outer Worlds, će se sigurno obradovati, a odlične ocene obećavaju fino iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre besplatne – The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition inače košta oko 55 evra, a Thief oko 18 evra.

