Uticaj tehnologije na učenje kod dece

Sposobnost donošenja zaključka na osnovu pređašnjeg iskustva, zdravog razuma i predznanja jedna je od osnovnih karakteristika svih ljudskih bića, koja nam omogućava da komuniciramo, stvaramo, mislimo, učimo i napredujemo.

Način na koji deca usvajaju gradivo u velikoj meri oslikava mnoge aspekte njihove ličnosti, od zapažanja, pamćenja, sposobnosti repeticije do načina postavljanja pitanja, logičkog razmišljanja, pa čak i argumentovane diskusije. Kada bismo uporedili percepciju učenika od pre 30 godina sa percepcijom današnjih učenika, videli bismo da se umnogome razlikuju, dok, s druge strane, ne možemo primetiti značajnije promene kada je reč o samom obrazovnom sistemu u većini škola.

Šta se zapravo dogodilo? Brzim razvojem tehnologije u svim aspektima društva, posebno pojavom masovne upotrebe interneta, informacije i znanje postaju dostupniji nego ikada, a učenje sve više predstavlja globalnu interaktivnu kolaboraciju.

Ključ savremenog obrazovanja je u promeni načina distribucije nastavnog programa, od tradicionalnog načina ex cathedra predavanja do sveobuhvatnog uključivanja čula, koje dovodi do emotivnog usvajanja sadržaja. Na koji način učionica postaje zanimljivo i inkluzivno mesto koje stvara osećaj pripadnosti za učenike 21. veka?

Koncipirana kao mesto na kome učenici na kreativan i moderan način saznaju svet oko sebe, Savremena gimnazija predstavlja najbolji spoj svetskih metodičkih trendova, informacionih tehnologija i nastavnog programa, ali i pravi primer inspirativne sredine za ambiciozne mlade ljude koji teže postizanju visokih akademskih ciljeva. U modernom svetu koji se neprestano menja, neophodno je držati korak i stalno usvajati nova znanja.

Inovativna nastava

Iako, u pedagoškom smislu, Savremena gimnazija ostaje verna tradicionalnim vrednostima, nastava je metodički, zahvaljujući tehnologiji i novim metodama učenja, izuzetno inovativna i unapređena. Cilj svakog profesora, iako strogog u zahtevima, jeste podsticanje interaktivnosti na časovima, angažovanje učenika i razvoj različitih talenata. Svi teorijski elementi nastave imaju i praktičnu primenu, tako da učenici usvajaju znanje na komplementaran, zanimljiv način. Tako učenje nikada nije bilo interesantnije, pa tako i lakše.

U okviru jedinstvenog pristupa kompanije LINK group i Savremene gimnazije, učenici Savremene gimnazije uče i provode vreme u moderno opremljenim učionicama, koje podsećaju na Google prostorije: reč je o konceptu Intelligent Classroom, odnosno o pametnim učionicama, o kojima smo već pisali. iClass se nalazi u okviru moderne četvorospratne zgrade u centru Beograda, opremljene najsavremenijim nastavnim sredstvima, zdravim LED „dnevnim“ osvetljenjem, ergonomskim stolicama i interaktivnim tablama i projektorima, i predstavlja očiglednu primenu najnovije tehnologije u obrazovanju. Ona je spoj napredne tehnologije, novog iskustva učenja i obrazovanja 21. veka, kao i modernog i udobnog prostora Savremene gimnazije. Sve u njoj namenjeno je što jednostavnijem i uspešnijem učenju. Zato je i sama Savremena gimnazija pravi primer za Future Ready School.

Pored nastave na času, učenicima je na raspolaganju i onlajn platforma za pomoć pri učenju na kojoj se nalaze sva predavanja u elektronskom formatu, kao i dodatni materijal za one koji žele da nauče još više.

U Savremenoj gimnaziji postoji ugodan kutak gde učenici mogu da pričaju i uživaju sa svojim društvom u trenucima kad nema nastave. U prijatnom ambijentu školskog restorana mogu da ručaju ili provedu odmor. Ukoliko učenik želi da iskoristi svoje slobodno vreme za rad ili čitanje, na raspolaganju su mu savremeno opremljeni IT kabineti i onlajn biblioteka.

Upotrebom informacionih tehnologija u učionici i van nje, želimo kod deteta da razvijamo elektronsku pismenost, a kroz razne sekcije i radionice da ga spremimo za životne veštine koje su jednako bitne kao i znanje.

Najveći značaj ovakvih škola je upravo u tome što će deca imati odličnu podlogu za nastavak studija, steći neophodna znanja i veštine, a tokom školovanja će biti zadovoljna i srećna, učeći bez stresa, straha i pritiska. To zaista zvuči kao budućnost.

Prof. dr Valentin Kuleto, President of LINK group

(Objavljeno u PC#245)

Podelite s prijateljima

Tweet