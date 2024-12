Uvođenje Samsung One UI 7 beta programa pruža uvid u budućnost mobilne AI

Danas jekompanijaSamsung Electronics Co., Ltd. najavila javno uvođenje One UI 7 beta programa koji se odlikuje moćnim AI funkcijama, jednostavnijom kontrolom i pregledom proširivih AI ekosistema budućnosti.

One UI 7 označava značajan korak napred integrisanjem vodećih AI agenata i višemodalnih mogućnosti u svaku tačku dodira na ekranu, stvarajući tako AI platformu gde je svaka interakcija prirodna i intuitivna. Beta program nudi pregled poboljšanog mobilnog korisničkog iskustva za bolju personalizaciju nego ikada pre.

Unapređena AI omogućava intuitivnije korisničko iskustvo

One UI 7 donosi moćne novitete za Galaxy AI funkcije uključujući napredne alate za pomoć u pisanju. Integrisani u AI OS, oni korisnicima omogućavaju da povećaju produktivnost jer se tekstovi mogu odabrati bez potrebe za prelaskom sa jedne na drugu aplikaciju. Ova mogućnost proširuje moćne alate za pomoć u pisanju koji su već dostupni korisnicima Galaxy uređaja i nudi opcije na bazi AI za sažetak sadržaja, proveru pravopisa i gramatike i automatsko formatiranje beležaka u stavke.

Unapređene funkcije poziva uz One UI 7 pomeraju granice komunikacije i povezivanja putem transkripta poziva koji podržava 20 jezika[2]. Kada se uključi snimanje poziva, snimljeni pozivi će biti automatski transkribovani za kasnije korišćenje, čime se eliminiše potreba da se ručno prave beleške tokom obavljanja više zadataka istovremeno.

Novi smeo dizajn za bolju personalizaciju i kontrolu

Moćne AI funkcije One UI 7 dolaze sa znatno izmenjenim izgledom na osnovu novog sistema obaveštavanja koji olakšava komunikaciju uz jednostavan pristup sa zaključanog ekrana uređaja. To sada podrazumeva funkciju Now Bar, koja ističe odgovarajuće aktivnosti u različitim funkcijama kao što je prevodilac, muzika, snimanje, štoperica i drugo. Ponudom trenutnog pristupa važnim obaveštenjima, funkcija bar sada smanjuje potrebu za stalnim otključavanjem uređaja i korisnicima omogućava da bez napora dođu do bitnih informacija. Funkcija Now bar koja će biti podržana na novim uređajima serije Galaxy S će promeniti iskustvo zaključanog ekrana, koje će nastaviti da se razvija uz inteligentniji doživljaj u budućnosti.

Ove poboljšane funkcije su uklopljene u jednostavan, upečatljiv i privlačan dizajn. Ovi principi zajedno oblikuju jednostavno i objedinjeno iskustvo za korisnike Galaxy uređaja. Definisan smelim, čuvenim izborom dizajna, One UI 7 smanjuje vizuelno opterećenje i podstiče angažovano iskustvo koje odgovara korisnicima na ličnom nivou i omogućava intuitivno mobilno iskustvo u korišćenju AI funkcija.

Jednostavniji glavni ekran, redizajnirani One UI vidžeti i zaključavanje ekrana – pored ostalih funkcija – funkcionišu zajedno da bi korisnicima omogućili granularnu kontrolu nad svakim detaljem, kao i intuitivno i nesmetano prilagođavanje.

Redizajnirani UX kamere omogućava intuitivniju kontrolu nad naprednim podešavanjima. Tasteri, kontrola i režimi rada kamere su reorganizovani da biste lakše pronalazili funkcije koje su vam potrebne i imali jasniji pregled slike koju pravite ili video materijala kojeg snimate.

Za Pro i Pro video režime rada je pregled ručnih podešavanja takođe jednostavniji da biste se lakše koncentrisali na fotografiju ili video koji pravite. Dostupna je nova kontrola zuma kada snimate u Pro video režimu rada, što vam omogućava da kontrolišete brzinu zumiranja za nesmetane prelaze.

One UI 7 će biti zvanično uveden na novim uređajima serije Galaxy S, sa dodatnim AI mogućnostima kao što su unapređene AI funkcije na uređaju, počevši od prvog kvartala 2025. godine. U skladu sa Samsungovom posvećenošću proširenju svoje politike OS ažuriranja, ova novina će se postepeno uvoditi i na drugim Galaxy uređajima.

One UI 7 beta program će prvo biti dostupan za uređaje serije Galaxy S24 u Nemačkoj, Indiji, Južnoj Koreji, Poljskoj, UK i SAD od 5. decembra. Korisnici serije Galaxy S24 mogu da se prijave za beta program putem Samsung Members.

