Uvodnik: Dopisivanje s robotima

Mailbox nikad nije prazan – čak i ako vas prijatelji zaborave, hiljade spamera širom sveta se svakoga dana „sete“ vaše e-mail adrese. Uz dosta truda sam se izborio sa većim delom spam-a, pa mi sada mailbox pune razni uređaji koje koristim i administriram: serveri, bojler, pametna kuća… Čim neki od tih „prijatelja“ ne piše, treba se zabrinuti!

U PC Press-u veoma ozbiljno shvatamo pitanje backup-a, što nam je mnogo puta bilo korisno, a naročito u maju 2019. kada nas je „pokosio“ Dharma ransom­ware, šifrujući sve podatke na redakcijskom serveru. Nastradali smo zato što mnoge stvari nismo radili kako treba, ali smo na kraju izgubili samo nešto vremena – jedan dan – jer smo backup radili kako treba. U među­vremenu smo tu proceduru dodatno unapredili, ali i pored svega toga u martu nam se desilo nešto od čega mi se digla kosa na glavi – backup nije pravljen desetak dana!

Redovni backup radimo tako što QNAP NAS u neko noćno vreme prekopira sve izmenjene podatke sa redakcijskog servera, kao i neke podatke sa važnih radnih stanica. Procedura ne prolazi uvek glatko: dešavalo se da QNAP ne može da pročita fajlove koji su ostali otvoreni kod nekog od kolega, ali me o tom problemu uvek obavesti elektron­skom poštom, pa ja nasilno pozat­varam te fajlove i pišem mail-ove „neprijateljima backup-a“; posle sam čak napravio proceduru na Windows Server-u koja automatski zatvara fajlove. Imali smo jednom i problem sa hard-diskom na QNAP-u, o čemu sam takođe uredno obavešten. Ali kada je sve u redu, ne dobijam nikak­vu informaciju.

Dejan Ristanović, glavni i odgovorni urednik, PC Press

No news is good news? Pa… ne nužno. QNAP je bio vezan u mrežu sa dva Ethernet kabla, ali u našoj servers­koj sobi vlada konstantan manjak mrežnih priključaka pa smo pre par godina, kada smo instalirali neki cyber interfon koji takođe mora da bude u mreži, „privremeno“ otkačili jedan od QNAP-ovih kablova… kao, radiće i sa jednim dok nešto ne reorganizujemo. A onda je nekom od kolega – neće da priznaju ko je krivac – zatrebalo da priključi nešto drugo na mrežu, isključio je QNAP i tako je on potpuno odsečen od sveta. Ne samo da nije mogao da napravi backup, nego nije mogao ni da pošalje e-mail sa opisom problema. Ko zna do kada bi „sve bilo u redu“ da nisam pravio i vanredni backup na svoj redakcijski računar i tu primetio da previše fajlova ima setovan archive bit, što me je navelo da se ulogujem na QNAP da vidim šta se tamo dešava. Dešavalo se to da QNAP uopšte nije bio dostupan.

Zaključak? Nije dovoljno da vas uređaj obaveštava kad ima problema; mora da vas obavesti i kada je posao uspešno završen. Izvesna nevolja je u tome što takve poruke primam od mnoštva uređaja, pa je pitanje da li ću primetiti da neka od njih fali. Možda bi trebalo napraviti sistem koji centralizovano prima sva obaveš­tenja i „pocrveni“ uređaje koji se ne odazivaju. A onda bi i taj uređaj morao da se javlja ako je

„živ“, da znam da dijagnostika dijag­nostike funkcioniše. Kako je sve to komplikovano.

Što se više oslanjate na računare i drugu tehniku, to će vas teže pogoditi njeno otkazivanje ili pogrešno funkcionisanje, naročito ako se problem dešava kroz neki komplikovani scenario a vi niste o tome obavešteni… dok ne bude kasno. Ne vidim da se za probleme tog tipa može ponuditi rešenje koje će funkcionisati u svim scenarijima. Statusne e-mail, SMS ili možda Telegram poruke su zgodna poštapalica, ali na taj način previše toga zavisi od čoveka, tj. od vas – da li ćete primetiti da nešto fali? A čitavu automatizaciju sprovodite da biste sa sebe skinuli dosadni posao…

