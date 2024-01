Uvodnik: Taylor Swift ispred ChatGPT-a

Britanski Tajm još od 1927. bira ličnost godine. Svoju avangardnost su pokazali 1982. kada je za „čoveka godine“ izabran – kompjuter. Mislio sam da će ove godine prestižnu titulu dodeliti ChatGPT-u, ali pobedila je Taylor Swift – zabava je u današnjem svetu uvek važnija od nauke. Ja nemam dileme – ChatGPT je „čovek godine“, ili makar „dete godine“. Kada poraste zvaće se AGI, Artificial General Intelligence.

Kako je davne 1897. godine napisao Mark Tven, „Realnost je mnogo čudnija od fikcije. Jer, fikcija mora da se drži onoga što je moguće. Realnost ne mora“. Da nas je neko pitao kojim će redom mašine zamenjivati ljude, pomislili bismo da će najpre „stradati“ oni koji rade jednostavne poslove, kao što je branje jabuka ili vožnja automobila, a da će tek na kraju biti ugroženi „kreativci“, ljudi koji pišu knjige, pesme, snimaju filmove, komponuju muziku… Najzad, elektronski mozgovi brzo računaju, ali umetnost je ipak rezervisana za čoveka.

Godina čije poslednje dane ispraćamo pokazala je upravo suprotno – i dalje je teško, a naročito skupo, napraviti robota koji bere voće, dok vas robot-pesnik košta 20 dolara mesečno, ako hoćete da pesme budu malo bolje; inače je besplatan. Da li ChatGPT i Copilot pišu dobre pesme? Ne bih se usudio da to tvrdim, ali poe­te su često avangardne i ne razume ih svako na isti način. Recimo, kad tražim novogodišnju pesmicu za naše čitaoce, dobijem: „Nova godina, želje sjaji / PC Press s vama korak pravi“. Nema rime ni u tragovima. A onda shvatih da se pesma rimuje kada je prevedete na engleski: „New Year’s here, wishes bright / PC Press with you, steps just right“. Bolje pes­mice na srpskom će možda doći do sledeće Nove godine – ovi modeli uče strane jezike sami od sebe, i potrebno im je malo vremena da se snađu. I još malo procesorske snage…

Dejan Ristanović, glavni i odgovorni urednik, PC Press

Veštačka inteligencija enormno angažuje cloud – ChatGPT i Copilot su opteretili Azure toliko da je teško obezbediti dodatne resurse. Zato se javlja ideja da se deo procesiranja premesti kod klijenata, uz korišćenje AI procesora – nekad smo za intenzivno računanje kupovali matematički koprocesor, a sada će naš PC uz CPU i GPU imati i NPU, Neural Processing Unit. Uostalom, čipove te vrste već imaju vrhunski smartfoni, koji ih uglavnom koriste za „popravljanje“ fotografija. Eto motiva da kupite novi PC ili jaču grafičku karticu.

Sve najzad zavisi od napretka AI-ja. Često kažemo da sadašnji sistemi samo lepo slažu reči koje su ljudi napisali ili kombinuje slike, muziku i scene koje su već postojale. Možda, ali da li su umetnici drugačiji? „Dobar umetnik kopira, veliki umetnik krade“, reče Pablo Pikaso. Sadržaja na Internetu ima sasvim dovoljno za sve, a LLM (Large Language Model) svakako nije kraj priče o veštačkoj inteligenciji. Dolazi nešto bolje. AGM će biti u stanju ne samo da razume i proizvodi tekst, nego i da generiše suštinski nove sadržaje. Osećaće internu potrebu da te sadržaje stvara, umesto da samo odgovara na pitanja. Kada da očekujemo AGM? Mnogi će reći – ne za naših života, pošto ljudi imaju snažnu potrebu da negiraju bilo kakvu mogućnost napretka. Optimisti će reći da je AGM takoreći „iza ugla“, a ja bih rekao da će stići u nekoliko koraka. I da će svaki korak napraviti ršum na tržištu.

Želite li da u 2024. godini vidite taj ršum? Ili biste radije da nastupi mirniji period? Pripremite se za jedno i(li) drugo provodeći prijatne praznične dane – Srećan Božić i Nova godina!

