Uz dobar laptop i škola je lakša: Šta je zaista bitno i šta treba da ima laptop za đaka ili studenta?

Hteli ili ne, računar je postao neophodan đacima i studentima, a odabrati pravi model nije lako, naročito ako imate ograničen budžet. Da li vašem detetu zaista treba skup laptop, sa moćnim procesorom i brzom, ali skupom grafičkom kartom? Ili je možda bitnije nešto drugo? Naravno, odgovor nije isti za sve, ali neka opšta pravila postoje.

Zašto je važno da bude Copilot+ PC laptop?

Kada su osnovne specifikacije u pitanju, poželjno je da laptop ima bar 16 GB radne memorije, pa je ponekad bolje napraviti kompromis po pitanju procesora, ali da memorije ima dovoljno. Iako su brz procesor i mnogo memorije i dalje veoma bitni, postoji nešto još bitnije, kada je izbor laptopa u pitanju. Mladi se sve više oslanjaju na pomoć veštačke inteligencije, pa je važno da im laptop omogući da je koriste na jednostavan način. Svi modeli koje predstavljamo u ovom tekstu spadaju u grupu Copilot+ PC uređaja. To znači da njihov procesor ima NPU deo sa bar 40 TOPS-a. To mu omogućava da zadatke vezane za veštačku inteligenciju izvršava brzo i uz malu potrošnju energije, što je naročito bitno kada se laptop napaja iz baterije. Mala potrošnja znači i manje zagrevanje celog uređaja, pa će duže trajati. Osim toga, samo Copilot+ PC uređaji mogu da koriste napredne Windows funkcije, kao što su Recall, Live Caption, CoCreator, Click to Do… Neke od ovih funkcija su već sad dostupne na svim Copilot+ PC laptopovima, a neke su u fazi testiranja i dostupne na određenim modelima.

Dodatna godina garancije

Produžena garancija je najbolja zaštita investicije, pa vredi istaći veoma zanimljivu akciju koju ima ASUS. Ukoliko do kraja godine od ovlašćenog prodavca kupite bilo koji ASUS Vivobook S, Zenbook, ProArt ili ROG laptop i registrujete ga na ASUS sajtu, na poklon dobijate dodatnu, treću, godinu garancije. Više o ovoj promociji možete naći OVDE.

Izdržljivost po vojnim standardima

Svi modeli u ovom tekstu, uključujući i onaj iz pristupačne Vivobook serije, imaju još nešto zajedničko, a to je MIL-STD 810H sertifikat o izdržljivosti po vojnim standardima. Taj sertifikat je potvrda da su uređaji prošli rigorozne testove, što je garancija visokog kvaliteta izrade i pouzdanosti.

ASUS Vivobook 16 (X1607QA)

Ukoliko ste u potrazi za modernim laptopom velikog ekrana, onda je ASUS Vivobook 16 (X1607QA) odličan izbor. Zahvaljujući IPS ekranu dijagonale 16“, imaćete veliku radnu površinu i sve je jasno vidljivo. Iako ima veliki ekran, lakši je od 2 kg, pa nije problem ni nositi ga unaokolo, a neće vam smetati ni debljina, jer je manja od 1,8 cm.

Još jedan veliki adut ovog modela je Qualcomm Snapdragon X procesor, koji nudi odličan odnos performansi i potrošnje, pa i pored velikog ekrana možete očekivati pristojnu autonomiju rada. Mnogi ne znaju da Qualcomm Snapdragon procesori imaju još jednu veliku prednost u odnosu na konkurenciju. Za razliku od drugih procesora, kojima performanse značajno padnu kada laptop radi na bateriji, Snapdragon ima veoma mali pad performansi, pa na ovom laptopu možete efikasno raditi i kada vam utičnica nije blizu.

ASUS Vivobook S14 (S5406SA)

Ovaj model ima nešto drugačiji koncept. Naglasak je na prenosivosti, a slovo S u oznaci pokazuje da je reč o tankom laptopu (skraćenica od engleske reči Slim). Prevedeno u brojke, to znači da mu je debljina 1,39 cm, a težina oko 1,3 kg. Kompletno kućište je izrađeno od metala, pa je veoma čvrsto i otporno.

ASUS Vivobook S14 poseduje Lumina OLED ekran dijagonale 14 inča. Ovaj ekran će vas oduševiti kristalno jasnom slikom i fantastičnim prikazom boja. Snagu mu daje Intel Core Ultra procesor is Serije 2, koji se odlikuje štedljivošću, pa je autonomija odlična. Tastatura ima zanimljivo RGB pozadinsko osvetljenje. Uz ovaj laptop dobijate i veoma lepu i praktičnu torbu.

ASUS Zenbook A14 (UX3407RA)

Želite vrhunski uređaj koji je toliko lagan da ga gotovo nećete osetiti u torbi ili rancu? Zenbook A14 je nestvarno lagan – samo 980 grama. Materijal od koga je napravljen se zove Ceraluminum, u čijoj osnovi se nalazi magnezijum, koji je i omogućio ovako malu težinu. Posebnom tehnikom obrade, magnezijum dobija svojstva keramike. U odnosu na standardna metalna kućišta Ceraluminum ima nekoliko značajnih prednosti: neuporedivo je otporniji na habanje i grebanje, manje se primećuju otisci prstiju, a ima i finu teksturu koja na dodir pruža prijatniji osećaj nego hladni glatki metal.

Zenbook A14 ima ASUS Lumina OLED ekran dijagonale 14 inča, vrhunski Qualcomm Snapdragon X Elite procesor i veliku bateriju koja omogućava fantastičnu autonomiju.

Kombinacija vrhunskih materijala, neverovatno male težine i odličnih performansi čini Zenbook A14 (UX3407RA) sjajnim izborom i za najzahtevnije korisnike.

Više informacija o svim navedenim laptopovima možete naći ako kliknete OVDE.