Uz HONOR Magic4 Lite korisnici ne moraju da razmišljaju o bateriji

Današnje generacije sve više su okrenute digitalnim aktivnostima, te tako korisnici zahtevaju unapređene performanse baterije i inovativna rešenja za punjenje kako bi mogli da šalju poruke, igraju igrice, surfuju, obavljaju svakodnevni posao ili uče bez brige o pražnjenju baterije. Dizajniran sa tehnologijom koja je najbolja u klasi, HONOR Magic4 Lite je opremljen baterijom od 4800mAh koju napaja HONOR SuperCharge od 66W, što korisnicima omogućava da budu povezani tokom celog dana, bez obzira na to gde se nalazili.

Sada, korisnici mogu da provedu do 16,8 na društvenim mrežama ili da telefon koriste za reprodukciju video materijala u trajanju od 12,8 sati ili da potroše 25,6 sati za razgovor – i to sa jednim punjenjem, što je savršeno za one kojima je potrebna baterija koja dugo traje.

Manja potrošnja energije, čak i pri niskim temperaturama

Podižući performanse do maksimuma, HONOR Magic4 Lite 5G se može pohvaliti niskom potrošnjom energije i dužim trajanjem baterije. Dizajniran sa vrhunskom otpornošću na hladnoću, HONOR Magic4 Lite 5G može da izdrži niske temperature i pruža optimalne performanse baterije. Obezbeđujući najbolje korisničko iskustvo u klasi bez obzira na uslove, HONOR tim za istraživanje i razvoj je sproveo test izdržljivosti sa 60% napunjenosti baterije. Nakon pokretanja odabranih aplikacija oko 30 minuta na minus 30°C, HONOR Magic4 Lite 5G je radio normalno, a baterija se ispraznila samo 6%.

HONOR SuperCharge od 66W

Uz inovativnu HONOR SuperCharge tehnologiju od 66W, HONOR Magic4 Lite 5G može da se napuni za 50% za samo 15 minuta i 81% za samo 30 minuta, što korisnicima omogućava da brzo napune svoj uređaj i uživaju u onlajn kupovini, igranju igrica, slušanju muzike i video strimingu dok su u pokretu.

Korisnici mogu da uživaju u bržem i efikasnijem iskustvu, a uz HONOR tehnologiju omogućeno je da telefon bude u potpunosti napunjen za polovinu vremena nego kod nekih konkurentskih modela u istoj kategoriji, što su pokazala istraživanja sprovedena u HONOR laboratorijama.

Bezbednije iskustvo punjenja

HONOR SuperCharge tehnologija od 66W dizajnirana je tako da korisnicima obezbedi maksimalnu bezbednost. HONOR Magic4 Lite 5G implementira trostruku identifikaciju na punjaču, bateriji i kablu. Takođe se može pohvaliti sigurnosnom zaštitom od 15 nivoa koja može detektovati punjač, interfejs tipa C, ulaz i izlaz IC punjenja, napon baterije, struju i temperaturu kako bi se smanjila stopa neuspeha pri punjenju.

Pored toga, još jedna trostruka autentifikacija će potvrditi autentičnost kablova, konektora za punjenje i baterije kada je uređaj priključen radi punjenja. Ako sistem otkrije da se radi o nekvalifikovanom dodatku treće strane, snaga punjenja će biti smanjena kako bi se osigurala sigurnost punjenja.

HONOR ekskluzivni bezbednosni mehanizam za zaštitu, sa ukupno deset zaštitnih mera, je takođe implementiran kako bi korisnicima pružio bezbednije iskustvo punjenja i nižu stopu neuspeha pri punjenju.

HONOR Magic4 Lite je na tržištu Srbije u pretprodaji dostupan do 25. aprila kod partnera Gigatron, Tehnomanija, Tehnomedia i CT Shop po preporučenoj ceni od 39.999 rsd, a u tom periodu svi koji kupe HONOR Magic4 Lite dobijaju HONOR Choice Earbuds X slušalice na poklon.

