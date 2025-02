Uz kupovinu odabranih Samsung vrhunskih TV uređaja dobijate  dve Galaxy Fit3 narukvice

Samsung je već 18 godina vodeće ime na tržištu televizora zahvaljujući inovacijama, vrhunskom kvalitetu slike i naprednim tehnologijama. Da bi dodatno poboljšao doživljaj gledanja za korisnike, Samsung je pokrenuo specijalnu promociju. Uz kupovinu odabranih modela TV uređaja, kupci na poklon dobijaju dve Galaxy Fit3 pametne narukvice.

Broj jedan u svetu

Svetsko tržište televizora se stalno razvija, ali jedno ime ostaje na vrhu već skoro dve decenije. Od 2006. godine, Samsung je neprekidno na vodećoj poziciji i postavlja nove standarde u sektoru. Prema podacima firme za istraživanja Omdia, Samsung je 2023. godine ostvario tržišno učešće od 30,1%, potvrdivši tako da je fokusiran na premijum TV uređaje i velike ekrane. Uz Neo QLED i OLED modele, kompanija ne samo da ispunjava, već i nadmašuje očekivanja korisnika širom sveta.

Neo QLED – vrhunski kvalitet slke uz naprednu veštačku inteligenciju

Samsung premijum Neo QLED 8K (QN800D) TV uređaji kombinuju najsavremeniju tehnologiju i elegantan dizajn za vrhunski doživljaj gledanja. Quantum Mini LED tehnologija obezbeđuje superiornu osvetljenost, veliku preciznost boja i snažan kontrast, dok AI Upscaling unapređuje sadržaj manje rezolucije do nivoa sličnog 8K kvalitetu. Ovaj televizor takođe nudi imersivan doživljaj zvuka uz Object Tracking Sound+ tehnologiju, koja prati dešavanja na ekranu da bi kreirala dinamično audio okruženje. Zato su QLED TV uređaji ekran izbora za sve ljubitelje filmova punih akcije i brzog tempa, kao i strastvene gejmere koji uživaju u igranju na popularnim konzolama.

OLED – savršene boje i neuporediv kontrast

Samsung OLED TV uređaji nude izuzetnu preciznost boja i savršene nivoe crne boje i time garantuju neprikosnoven doživljaj gledanja. Ovi televizori se prilagođavaju ambijentalnom svetlu i tako stvaraju živopisne boje i detaljne like u svim uslovima osvetljenja. Pored toga, Real Depth Enhancer Pro poboljšava percepciju dubine, dok Adaptive Sound Pro prilagođava zvuk na osnovu sadržaja koji gledate. Zato ne čudi što su OLED TV uređaji osvojili srca filmofila širom sveta koji žele sveobuhvatan doživljaj takvog sadržaja.

The Frame –TV uređaj koji postaje umetničko delo

Za one koji teže spoju umetnosti i tehnologije, The Frame je savršen izbor. Kada se ne koristi, ovaj televizor se pretvara u impresivno umetničko delo i služi kao elegantan dodatak svakom prostoru. Njegov dizajn se savršeno uklapa u svaki enterijer i nudi vrhunski kvalitet slike i funkcionalnost pametnog TV uređaja, a mogućnost promene izgleda i utiska koji ovaj televizor ostavlja zahvaljujući okvirima koji mogu da se menjaju i koji su dostupni u različitim bojama dodatno naglašava estetiku.

Sada je pravi trenutak za bolji televizor

Korisnici koji kupe odabrane modele Samsung televizora (Neo QLED, OLED, QLED i The Frame) ekrana veličine 65 inča (163 cm) ili veće, kao i Crystal UHD modele veličine 98 inča (249 cm), na poklon dobijaju dve Galaxy Fit3 narukvice. Podsećanja radi, Galaxy Fit3 je Samsung praktični nosivi uređaj koji se odlikuje aluminijumskim telom sa širim ekranom, što korisnicima omogućava da prate podatke o svom zdravlju i dobrobiti uz neprikosnovenu udobnost nošenja – od svakodnevnih vežbi do mirnog sna – direktno sa ruke, bez prestanka. On donosi naprednu tehnologiju praćenja zdravlja i inspiriše sve da se dobro osećaju i usvoje zdraviji način života.

Ova promocija je dostupna kod Samsung maloprodajnih partnera navedenih u opštim uslovima korišćenja promocije. Kompanija poziva sve da ne propuste ovu ekskluzivnu priliku da unaprede svoj doživljaj gledanja uz savršen poklon!

Sve informacije i opšti uslovi korišćenja promocije se mogu naći na sajtu Samsung.

