Valve zvanično najavio Steam Frame VR headset

Bežični headset, koji funkcioniše i kao samostalni uređaj, bio je predmet glasina godinama.

„Deckard“

Valve je ponovo ušao na tržište hardvera sa Steam Deck uređajem i njegovom OLED verzijom, a sada pokušava sa virtualnom stvarnošću putem Steam Frame headseta, dugo najavljivanog uređaja prethodno poznatog pod kodnim imenom „Deckard“.

Kompanija je takođe predstavila novi Steam kontroler i PC nazvan Steam Machine. Sva tri uređaja dolaze početkom 2026. godine, dok cene i tačna dostupnost još nisu objavljene. Dostupni su Steam Frame dev kitovi za programere.

Steam Frame je bežični headset orijentisan na streaming i omogućava igranje odmah po uključivanju. Podržava VR i standardne igre. Tu je i plug-and-play 6GHz bežični adapter za PC ili Steam Machine, sa dual-radio sistemom za minimiziranje smetnji.

Kao samostalni VR headset, Steam Frame ne zahteva PC za igranje. Opremljen je Snapdragon 8 Gen 3 čipsetom, 16GB RAM-a i do 1TB interne UFS memorije, microSD slotom, podrškom za Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.3. Napaja ga SteamOS, a tu je i baterija od 21,6 Wh koja se može puniti snagom do 45W.

Uređaj teži 440 grama, dok prednji modul ima 185 grama, a traka za glavu 245 grama. Funkcija Foveated Streaming optimizuje detalje slike u skladu sa pokretima očij. Dual 2160 x 2160 LCD panela podržava osvežavanje do 144Hz i vidno polje do 110 stepeni. Audio je visokog kvaliteta, sa stereo zvučnicima i četvoro monohromatskih kamera za praćenje pokreta.

Steam Frame dolazi sa par kontrolera sa 6-DOF praćenjem i IMU podrškom, dok baterije traju oko 40 sati po AA setu. Podržava Android igre i Steam Frame Verified program za pregled kompatibilnih igara u samostalnom modu.

Valve je prethodno razvio Valve Index i sarađivao sa HTC-om na Vive headsetima, ali Steam Frame je ozbiljan konkurent Meta Quest liniji.

Izvor: Engadget