Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 stiže u oktobru ove godine

Ljubitelji vampirske RPG franšize moraće još da sačekaju – Paradox Interactive je danas zvanično objavio da se Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ponovo odlaže. Umesto planirane prve polovine ove godine, igra će sada izaći u oktobru 2025.

Tehnički kvalitet ispred rokova, razvoj u poodmakloj fazi

„Paradox Interactive i The Chinese Room posvećeni su tome da isporuče igru visokog kvaliteta, i verujemo da je to važnije od držanja striktnih datuma,“ navela je kompanija u saopštenju.

Razvoj ovog nastavka već godinama prolazi kroz ozbiljne izazove. Paradox se rastao sa originalnim studiom Hardsuit Labs 2021. godine, a projekat je preuzeo studio The Chinese Room (poznat po indie hitovima Dear Esther i Everybody’s Gone to the Rapture) tek 2023. godine.

Dobra vest je da je igra sada, prema Paradoxu, u “kasnoj fazi razvoja”, iako su odlučili da prekinu sa objavljivanjem dev dnevnika, koji su fanovima ranije davali uvid iza kulisa.

Originalni Bloodlines iz 2004. godine takođe je imao trnovit razvojni put, ali je uprkos slabijoj prodaji stekao kultni status zahvaljujući svojoj dubokoj priči, atmosferi i podršci fanova kroz modove i fan-made projekte.

Izvor: Engadget

