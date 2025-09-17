Vaš Android će uskoro automatski sačuvati i vratiti važne bezbednosne postavke

Google je tiho uveo ažuriranje koje će automatski čuvati i vraćati postavke Theft Protection (zaštite od krađe) na Android uređajima.

Prelazak na novi telefon više ne znači brigu oko Theft Protection opcija

Ova promena olakšaće korisnicima prelazak na novi telefon ili vraćanje uređaja nakon resetovanja na fabrička podešavanja, bez potrebe da ručno podešavaju zaštitu.

Šta je Theft Protection na Androidu?

Android Theft Protection paket uključuje nekoliko ključnih funkcija koje pomažu u zaštiti uređaja u slučaju gubitka ili krađe: Theft Detection Lock, Offline Device Lock, Remote Lock i druge. Do sada, kada bi korisnik resetovao telefon ili prešao na novi uređaj, morali su ručno ponovo da aktiviraju ove funkcije kako bi uređaj bio zaštićen.

Šta se menja sa najnovijim ažuriranjem?

Sa najnovijim ažuriranjem Google Play Services (v25.34), Theft Protection postavke će se automatski uključivati u Android cloud backup. To znači da prilikom vraćanja backup-a na novi ili trenutni uređaj, postavke Theft Protection će se vratiti automatski. Ako su korisnici ranije isključili neku od ovih funkcija, pri vraćanju backup-a one će ostati onakve kakve su bile. Ova promena praktično uklanja potrebu za ručnim podešavanjem zaštite nakon resetovanja telefona ili prelaska na novi uređaj. Sada će korisnici moći da se oslanjaju na cloud backup da sačuva sve njihove sigurnosne postavke, zajedno sa postojećim aplikacijama, Wi-Fi mrežama i drugim podešavanjima koje Google već čuva.

Kako funkcioniše

Nakon ažuriranja Google Play Services, Theft Protection postavke se automatski dodaju u cloud backup.

Kada korisnik vrati backup na novi ili postojeći uređaj, postavke Theft Protection će se vratiti automatski.

Ako su neke opcije bile isključene pre backup-a, one će ostati isključene i nakon vraćanja.

Google navodi da ovo ažuriranje neće odmah biti dostupno svima. Funkcija se postepeno uvodi i može potrajati dok ne stigne do svih uređaja.

Zašto je ovo važno?

Ovo ažuriranje donosi jednostavnost i sigurnost. Prelazak na novi uređaj često je bio stresan za korisnike koji moraju ponovo da podešavaju sve sigurnosne funkcije, posebno Theft Protection. Sada, zahvaljujući automatskom backup-u, korisnici mogu biti sigurni da je njihov uređaj odmah zaštićen, čak i nakon resetovanja ili zamene telefona. Pored Theft Protection, Google cloud backup već čuva podatke aplikacija, Wi-Fi mreže i druga korisnička podešavanja, a sada je ovaj paket proširen kako bi obuhvatao i ključne bezbednosne funkcije.

Najnovije ažuriranje Play Services-a čini prelazak na novi Android telefon ili vraćanje uređaja nakon resetovanja jednostavnijim i sigurnijim. Theft Protection funkcije sada se automatski čuvaju u cloud backup-u, što omogućava da korisnici ne brinu o ponovnom podešavanju zaštite. Ova promena je deo šire strategije Google-a da olakša korišćenje Android uređaja i unapredi sigurnost korisnika.

