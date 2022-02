Vaš Android telefon bi mogao da ima stalkerware, evo kako da ga uklonite

Bezbednosna ranjivost u jednoj od najvećih operacija špijunskog softvera za potrošače, danas dovodi u opasnost privatne telefonske podatke oko 400.000 ljudi, što je broj koji svakodnevno raste.

Operaciju, koju je identifikovao TechCrunch, vodi mali tim programera u Vijetnamu, ali još nije rešio bezbednosni problem. U ovom slučaju to nije samo jedna problematična špijunska aplikacija. To je čitav niz aplikacija — Copy9, MxSpy, TheTruthSpy, iSpyoo, SecondClone, TheSpyApp, ExactSpy, FoneTracker i GuestSpy— koje dele istu bezbednosnu ranjivost.Bez očekivanja da će ranjivost uskoro biti otklonjena, ovaj vodič vam može pomoći da uklonite ove specifične špijunske aplikacije sa svog Android telefona — ako verujete da je to bezbedno. Špijunske aplikacije za potrošače se često prodaju pod maskom softvera za praćenje dece, ali su poznate i kao „stalkerware“ zbog svoje sposobnosti da prate i nadgledaju partnere ili supružnike bez njihovog pristanka. Ove aplikacije se preuzimaju izvan Google Play prodavnice aplikacija, postavljaju se na telefon bez dozvole osobe i dizajnirane su da nestanu sa početnog ekrana kako bi se izbeglo otkrivanje. Možda ćete primetiti da se vaš telefon ponaša neobično, ili se više zagreva ili radi sporije nego inače, čak i kada ga ne koristite aktivno. Pošto se ova flota stalkerware aplikacija oslanja na zloupotrebu ugrađenih Android funkcija koje poslodavci češće koriste za daljinsko upravljanje poslovnim telefonima svojih zaposlenih, provera da li je vaš Android uređaj ugrožen može da se uradi brzo i lako. Špijunski softver je dizajniran da bude prikriven, ali imajte na umu da će uklanjanje špijunskog softvera sa vašeg telefona verovatno upozoriti osobu koja ga je postavila, što bi moglo da stvori nesigurnu situaciju.

Proverite podešavanja Google Play Protect

Google Play Protect je jedna od najboljih mera zaštite od zlonamernih Android aplikacija, kako trećih strana, tako i u prodavnici aplikacija. Ali kada se isključi, te zaštite prestaju, a softver za praćenje ili malver se može instalirati na uređaj izvan Google Play-a. Zato ova mreža stalkerware-a traži od osobe koja postavlja špijunski softver da onemogući Google Play Protect pre nego što proradi. Proverite podešavanja Google Play zaštite preko aplikacije Google Play i uverite se da je omogućena i da je skeniranje nedavno završeno.

Proverite da li su usluge pristupačnosti menjane

Stalkerware se oslanja na dubok pristup vašem uređaju i njegovim podacima i često zloupotrebljava funkciju pristupačnosti u Android-u koja, po dizajnu, mora da ima širok pristup operativnom sistemu i njegovim podacima da bi čitač ekrana i druge funkcije pristupačnosti radile . Ako ne prepoznajete preuzetu uslugu u opcijama pristupačnosti, možda ćete želeti da je uklonite. Mnoge od stalkerware aplikacija su maskirane u obične aplikacije koje se zovu “Accessibility” or “Device Health”.

Proverite da li je instalirana aplikacija za administratore uređaja

Opcije administratora uređaja imaju sličan, ali još širi pristup Android-u kao funkcije pristupačnosti. Ove opcije administratora uređaja su dizajnirane da ih kompanije koriste za daljinsko upravljanje telefonima svojih zaposlenih, onemogućavanje funkcija i brisanje podataka kako bi sprečili gubitak podataka. Ali oni takođe dozvoljavaju aplikacijama stalkerware-a da snimaju ekran i špijuniiraju vlasnika uređaja.Većina ljudi neće imati aplikaciju za administratore uređaja na svom ličnom telefonu, pa budite svesni ako vidite aplikaciju koju ne prepoznajete, pod nazivom “System Service,” “Device Health”, ili “Device Admin”.

Proverite aplikacije da biste ih deinstalirali

Možda nećete videti ikonu na početnom ekranu za nijednu od ovih stalkerware aplikacija, ali se i dalje mogu pojaviti na listi aplikacija vašeg Android uređaja. Idite na podešavanja za Android, a zatim pogledajte svoje aplikacije. Potražite aplikaciju bezazlenog naziva kao što je “Device Health” ili “System Service”, sa ikonama generičkog izgleda. Ove aplikacije će imati širok pristup vašem kalendaru, evidenciji poziva, kameri, kontaktima i lokaciji.

Ako ovde vidite aplikaciju koju ne prepoznajete ili niste instalirali, možete da pritisnete Uninstall. Imajte na umu da će ovo verovatno upozoriti osobu koja je postavila stalkerware da aplikacija više nije instalirana.

Obezbedite svoj telefon

Ako je stalkerware postavljen na vaš telefon, postoji velika šansa da je vaš telefon bio otključan, nezaštićen ili da je vaše zaključavanje ekrana neefikasno. Jača lozinka za zaključavanje ekrana može biti od pomoći da zaštitite svoj telefon od potencijalnih uhoda. Takođe bi trebalo da zaštitite email i druge naloge na mreži koristeći dvofaktorsku autentifikaciju gde god je to moguće.

Izvor: Techcrunch

