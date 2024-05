Vaš Android telefon ima smeće u web browseru koje možete brzo ukloniti

Web browser vašeg Android telefona prikuplja mnogo podataka sa svih sajtova koje posećujete, a mnogo toga ne mora biti na vašem telefonu.

Redovnim čišćenjem keš memorije i kolačića vašeg web browsera možete se osloboditi fajlova sa interneta

Bez obzira koristite li Google Chrome, Mozilla Firefox ili Samsung Internet, ovi podaci koji se čuvaju u vašim kolačićima i keš memoriji mogu biti korisni u nekim slučajevima. To vam omogućava brzo učitavanje sajtova koje često posećujete i zadržava vas prijavljenima na naloge koje imate. To je lepo, ali ima mnogo informacija u kolačićima i keš memoriji vašeg browsera koje nisu neophodne i čak mogu biti rizik po privatnost.

Zašto redovno čistiti kolačiće i keš memoriju

Većina onoga što se nakupi u kolačićima i keš memoriji je obično smeće. Nešto od toga može biti sa sajtova koje ste posetili samo jednom. Drugi izgleda da prate vašu istoriju pregledanja na aktivnoj osnovi, pomažući u prikazivanju oglasa na osnovu onoga što kupujete ili strimujete na internetu. Zbog toga je dobro povremeno očistiti keš. To vam omogućava da uklonite podatke koji vam nisu potrebni na telefonu, posebno ako se među kolačićima vašeg telefona nalazi nepoznati pratilac podataka. Čišćenje keša je mala neprijatnost – moraćete ponovo da se prijavite na neke od svojih omiljenih sajtova, ali to je mala cena koju treba platiti da biste se uverili da se vaš telefon ne puni suvišnim podacima. Koraci se malo razlikuju u zavisnosti od vrste telefona i aplikacije web browsera koju koristite. U nastavku ćemo objasniti kako da očistite ove podatke za Google-ov Chrome browser (podrazumevani za mnoge Android telefone, poput Google Pixel linije), Samsung-ov internet browser (često podrazumevani na seriji Galaxy telefona) i Mozilla-in Firefox browser.

Google Chrome

Možete izbrisati kolačiće i keš memoriju unutar Android verzije Google Chrome-a tako što prvo dodirnete dugme More u gornjem desnom uglu browsera, označeno kolonom od tri tačke, zatim dodirnite History, a zatim Clear browsing data. Takođe možete pristupiti ovome iz menija Settings Chrome-a, dodirujući Privacy and Security, a zatim Clear browsing data. Chrome takođe nudi Basic i Advanced settings za brisanje Browsing history, Cookies i site data i Cached images and files. Možete koristiti padajući meni Time range da biste izabrali da li želite da obrišete celokupnu istoriju ili izbor bilo od prethodnih 24 sata do poslednja četiri nedelje. Dodirivanje Advanced takođe će vam omogućiti pristup brisanju Saved passwords, Autofill form data i Site settings. Nakon što odaberete šta želite da obrišete, dodirnite plavo dugme Clear data. Možda ćete dobiti dodatno upozorenje ako Chrome smatra određene sajtove “važnim” za vas, i ako je tako, dobićete priliku da potvrdite pre brisanja. Inače, ako ne dobijete to upozorenje, Chrome će odmah nastaviti sa brisanjem onako kako ste naredili.

Postoje dva različita načina na koje možete očistiti keš i podatke o kolačićima u Samsung-ovom internet browseru. Možete očistiti iz samog browsera ili možete proći kroz aplikaciju Settings vašeg telefona.

Da biste očistili dok ste u aplikaciji Samsung Internet browsera, prvo dodirnite dugme Options u donjem desnom uglu predstavljeno sa tri horizontalne linije, zatim Settings; spustite se do i dodirnite Personal Data, a zatim dodirnite Delete browsing data kako biste dobili meni opcija za brisanje. Možete očistiti svoju Browsing history, Cookies and site data, Cached images and files, Passwords i Autofill forms u bilo kojoj kombinaciji. Nakon što dodirnete Delete data, dobićete upit za potvrdu vaših izbora pre brisanja.

Prolazak kroz aplikaciju browsera pruža najviše prilagođavanja u vezi sa tim šta želite da obrišete. Ako želite da pristupite sličnim opcijama iz menija postavki vašeg telefona, otvorite aplikaciju Settings i dodirnite Apps, zatim se spustite do i dodirnite Samsung Internet pa onda Storage. Na dnu Storage-a, dobijate odvojene opcije za Clear cache i Clear data. Dodirivanje Clear cache će odmah izbrisati keš, ali Clear data donosi upozorenje koje vas obaveštava da će svi podaci aplikacije biti trajno izbrisani, uključujući fajlove, postavke, naloge i baze podataka. Iako ne navodi kolačiće, ovaj “nuklearni” pristup trebao bi da zbrisuje sve preostale podatke, omogućavajući vam da ponovo pokrenete Samsung Internet browser kao da je potpuno nov.

Mozilla Firefox

Kao i sa Google Chrome-om, možete očistiti keš iz aplikacije Mozilla Firefox za Android. Da biste pristupili ovoj funkciji, dodirnite dugme More sa desne strane trake adrese, ponovo označeno sa tri vertikalno poravnate tačke. Zatim dodirnite Settings i spustite se do Delete browsing data.

Od tri browsera koje ovde raspravljamo, Firefox vam daje najviše opcija pod Delete browsing data, omogućavajući vam da takođe izbrišete bilo postojeće Open tabs, vašu Browsing history and site data, Site permissions i Downloads pored Kolačića i Cached images and files. Iako ne možete izabrati vremenski opseg kao što možete za Chrome, možete biti precizniji u vezi sa vrstom podataka koje želite da uklonite.

I Firefox ima dodatnu opciju za one koji nikada ne žele zadržati svoje podatke pregledanja nakon što završe sa korišćenjem aplikacije. Unutar Settins je opcija Delete browsing data on quit, koja nalaže Firefox-u da obriše bilo koju kombinaciju ovih istih podešavanja svaki put kada zatvorite aplikaciju. To je korisna funkcija ako želite da održavate browser urednim i, recimo, izbegnete slučajno davanje vaše istorije pregledanja nekome ko je možda ukrao ili na drugi način dobio pristup vašem telefonu.

