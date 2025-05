Vaš Android telefon vas stalno laže: Nije zaista ažuriran

Šta su to Google Play sistemska ažuriranja? I zašto su važna?

Ažuriranja Google Play sistema su ključna, skrivena i često zaboravljena

Pre 2019. godine, dobijanje novih funkcija na Android telefonu koji nije Pixel (ili ranije Nexus) bilo je kao neka verzija Nemoguće misije. Morali ste da čekate da Samsung, Motorola, HONOR, Xiaomi ili drugi proizvođači završe testiranje i puste kompletno novo softversko ažuriranje — bilo da je u pitanju nova verzija Androida ili samo bezbednosna zakrpa — što je često trajalo mesecima, ako ne i godinama, posebno na jeftinijim telefonima. Google je već imao način da zaobiđe deo tog procesa putem unapred instalirane sistemske aplikacije Google Play Services, koja je omogućavala ubacivanje nekih novih funkcija bez punog ažuriranja sistema. Ali mogućnosti te aplikacije su bile ograničene.

Onda je 2019. godine došlo do prekretnice — Google je pokrenuo Project Mainline. Uvideo je da je nemoguće na vreme dostavljati nove funkcije Android korisnicima, pa je odlučio da preuzme stvari u svoje ruke. Kroz Mainline, Google je izdvojio ključne komponente Android sistema i omogućio njihovo direktno ažuriranje, bez potrebe za punim softverskim apdejtom i bez čekanja da proizvođač to odobri. Ta ažuriranja su zapravo Google Play sistemska ažuriranja — i tokom godina su nam donela mnoge funkcije koje danas uzimamo zdravo za gotovo: Privacy Dashboard iz Androida 12, proširenje Find My Device mreže, Theft Detection Lock, brzi hotspot između uređaja, poboljšanja vezana za Play Protect, privatnost, emergency SOS, hibernaciju aplikacija i još mnogo toga. Drugim rečima, ova ažuriranja nisu beznačajna — naprotiv.

Zato kada Google najavi novu funkciju za sve telefone sa Androidom 10 i novijim, vrlo verovatno misli da će tu funkciju isporučiti upravo preko Play System ažuriranja, a ne klasičnog softverskog apdejta. Google zna da tako može da pogodi sve uređaje i da mu za to ne treba odobrenje proizvođača.

Ta ažuriranja bi trebalo da stignu skoro trenutno na svaki podržani Android uređaj. I često to i rade — ali su delimično sakrivena i Google nas ne obaveštava o njima. Samo tiho sačekaju da ponovo pokrenete telefon — bilo danas ili za tri meseca — i onda se primene. Dakle, ako ste se ikada pitali zašto neka nova funkcija još nije stigla na vaš telefon, iako je najavljena pre nekoliko meseci — evo odgovora.

Gde se nalaze ta Google Play sistemska ažuriranja?

Recimo da želite da ručno ažurirate svoj Pixel telefon. Logično idete na Settings > System > Software updates i… ništa. Tamo se nalaze samo klasična softverska ažuriranja (i, iz nekog razloga, apdejti aplikacija), ali ne i ova ključna Play sistemska ažuriranja. Google, u svojoj beskrajnoj mudrosti, odlučio je da ih sakrije na drugom mestu. Ako koristite Pixel, morate da odete na:

Settings > Security & privacy > System & updates i voilà, tamo ćeš videti glavno softversko + bezbednosno ažuriranje i Google Play sistemsko ažuriranje.

Dodirnite da proverite da li postoji nova verzija, preuzmite je i restartujte telefon da bi se ažuriranje primenilo. Ako nemate Pixel telefon, koristite pretragu u podešavanjima i ukucajte „Play system update“. To bi trebalo da dovede do odgovarajućeg menija, gde god da se nalazi na vašem Android uređaju. Ako dugo niste restartovali telefon ili ručno proveravali ažuriranja, moguće je da ćete videti veoma star datum — recimo septembar 2024.

I dolazimo do ključnog pitanja: Zašto Google ne učini ova ažuriranja vidljivijim, kada se toliko trudi oko njih? Ne znamo. Niko ne zna.

Zašto postoje dva različita menija za ažuriranja na Pixelima i drugim telefonima? Zašto glavni meni za apdejte ima beskorisni prečac za ažuriranja aplikacija, ali ne i za ova vitalna Play sistemska ažuriranja?

Tužno je i frustrirajuće gledati kako Google odradi sav posao — modularizuje Android, razvija nove funkcije, kreira ažuriranja — i onda ih jednostavno sakrije od korisnika. Kao da su inženjeri istrčali celu maratonsku trku i stali metar pre cilja.

Cela poenta ovih modularnih ažuriranja bila je da dobijemo nove funkcije što je pre moguće. Umesto toga, naši telefoni sede na starim verzijama sistema — a mi toga nismo ni svesni.

Izvor: Androidauthority

