Vaš internet provajder ipak može da zna da koristite VPN

Iako VPN (virtuelna privatna mreža) pruža visok nivo privatnosti, vaš internet provajder (ISP) može u mnogim slučajevima da zaključi da ga koristite — iako ne može da vidi sve detalje vašeg saobraćaja. Evo šta vaš ISP može da vidi i šta ne, čak i kada ste povezani preko VPN‑a.

Šta vaš ISP može da vidi

Kada se povežete na VPN server, sav vaš saobraćaj ide kroz šifrovani tunel — provajder vidi da ste povezani na neku od udaljenih adresa (IP‑adresu VPN servera), ali ne vidi koje sajtove posećujete.



Međutim, provajder i dalje može da zna da koristite VPN jer će primetiti da je jedina vidljiva destinacija šifrovani server, često na portu koji nije standardan za običan web saobraćaj. Osim toga, može da vidi količinu podataka koje šaljete ili primate — a ne šta konkretno šaljete.

Takođe, vaš ISP može da vidi kada se povežete i kada raskinete vezu sa VPN‑om — dakle, znaće da ste „na mreži“ i „offline“, iako ne može da vidi sadržaj vaše komunikacije.

Šta vaš ISP ne može da vidi (ili ne bi trebalo)

Zahvaljujući šifrovanju koje VPN nudi, provajder ne može da vidi koje tačno sajtove posećujete, koje stranice čitate, niti koje fajlove skidate. On ne vidi sadržaj konekcije između vas i servera preko VPN‑a.

Takođe, ako VPN pravilno radi bez curenja (DNS curenja, WebRTC curenja i sl.), vaš stvarni IP‑adres i lokacija ostaju skriveni. Provajder vidi samo IP adresu VPN servera.

Zašto je važno znati razliku

Razumevanje ovih razlika je ključno: VPN nije magično sredstvo koje čini da vaš ISP ne zna ništa — on samo pruža zaštitu sadržaja vaše komunikacije, ali ne i činjenice da ste online ili koristite VPN‑uslugu. Ako je vaš glavni cilj da sakrijete samo sadržaj, VPN je odličan izbor. Ako želite da sakrijete i činjenicu da koristite VPN — potrebno je dodatno podešavanje.



Takođe, provajder može da reaguje na sadržaj ili količinu saobraćaja — čak i ako ne vidi sadržaj, može flagovati neuobičajene podatke ili korišćenje protokola koji može biti blokiran. Stoga, izbor pouzdanog VPN‑servisa i konfiguracija bez curenja postaju vrlo važni.

Izvor: Howtogeek