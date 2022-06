Vaš pametni sat je više od sata uz novi Huawei GT 3 Pro

Godinama unazad se na tržištu pojavljuju pametni satovi koji su svima znatno olakšali život. Pametni satovi su postali više od uređaja koje nam govori koje je vreme. Danas, uz ovakve fantastične male uređaje možete biti obavešteni o svemu, pritom voditi računa o svom zdravlju. Pametni satovi su mali telefoni uz pomoću kojih možemo pratiti mailove, obavljati pozive ili slušati muziku. Ovaj uređaj je uz vas celu noć i dan, pa tako prati rad srca, pomaže pri treniranju, a za kraj dana – prati vaš san.

To su sve stavke koje su bitne za životni ritam čoveka, pa je zaista jako važno da imate sat koji sve to obuhvata i prati, a da je pored toga kvalitetan i sa fantastičnim specifikacijama, uz to luksuznog i elegantnog izgleda. Uz Huawei GT3 Pro živite urbano, izgledajte urbano i imajte čitav svet na svojoj ruci.

Spoj fantastične prošlosti i još bolje budućnosti

Sat koji odgovara ovom opisu veoma podseća na Huawei GT 3 pametni sat, ali je unapređen novim performansama baš kao Huawei GT 3 Pro koji uskoro stiže u Srbiju. Huawei GT 3 je lansiran 2021. godine, i tada je osvojio srca kupaca. On je stigao u dva fantastična modela, od 46mm i 42mm, koji su predviđeni za smelu gospodu i moderne dame. Fantastična baterija je do danas ostala jedna od najfascinantnijih stavki. Čak 14 dana može trajati baterija na većem modelu, a 7 dana na manjem. Kada je reč o njegovom izgledu, ukoliko želite da promenite izgled narukvice, tu je nekoliko opcija. Pored narukvice od nerđajućeg čelika, koja nudi više elegantan poslovni izgled, tu su i modeli od visokokvalitetne teleće kože, kao i kaiš od fluoroelastomera. Ovakav sat je sjajanuvod za sve ono što se usledilo, u oblasti pametnih satova.

Savršeni modeli za svaku priliku

Sada je na redu Huawei GT 3 Pro koji je svojim dizajnom potpuno drugačiji od prethodnog modela, a njegove karakteristike su svakako unapređene. Ovaj model dolazi takođe u više veličina i dizajna. Prvi model je veličine 46mm a drugi je za nijansu veći od Huawei GT 3 modela, i čini 43mm. Manji model dolazi u perla beloj boji, sa zlatnim ili srebrnim detaljima, kao i narukvicama od keramike ili kože. Kućište većeg modela je izrađeno od titanijuma i safirnog stakla, a pozadina je keramička. Oba modela predstavljaju spoj elegancije i čine moderan sat koji ćete moći da uklopite uz sve vaše dnevne aktivnosti i modne kombinacije. Bilo da idete na posao ili na trening, pozadina sata kao i narukvica koja može biti od keramike ili titanijumske kože, napraviće od vašeg sata asesoar koji ćete obožavati.

Tajna dizajna Huawei Watch GT 3 Pro je u odabiru materijala, ali i u udobnosti. Sam sat je tanji nego prethodni modeli iz ove serije ali i lakši, što doprinosi iskustvu svakodnevnog nošenja.

Pratite vaše zdravlje

Ovaj sat vam neće samo biti pomoćnik u kreiranju vašeg savršenog izgleda već će biti tu za vaše zdravlje. Na raspolaganju vam je više od 100 sportskih režima, poput biciklizma, planinarenja ili preskakanja konopca. Po prvi put ćete imati priliku da isprobate režim za ronjenje na dubinama do 30 metara. Novitet je i poseban režim za golf koji neće samo meriti vaš učinak, već vam pomoći da unapredite zamah, brzinu i tempo. Uz Huawei Watch GT 3 Pro možete unaprediti i kvalitet sna. Na osnovu podataka o disanju i fazama sna zahvaljujući TrueSleep 2.0 tehnologiji dobićete ocenu kvaliteta sna, ali i savete kako da ga poboljšate i budite se još odmorniji.

Moćna baterija čini da je vaš sat uvek uz vas

Sa prethodnim modelom Huawei GT 3 pametnog satova, nova verzija deli i snažnu bateriju koja će u zavisnosti da li odaberete manji keramički ili veći titanijumski model trajati do 7 ili do 14 dana. A kada se baterija isprazni imate nekoliko opcija punjenja pošto sat podržava WiFi i obrnuto punjenje, odnosno punjenje sata pomoću telefona.

Sport, bogatstvo i luksuz

Serija HUAWEI WATCH GT inspirirana je automobilskom industrijom i dobila je ime po karavanu visokih performansi, ‘Grand Tourer’ ili ‘Gran Turismo’. Sada slova GT označavaju snagu, visoke performanse i pouzdanost u elegantnom dizajnu, a serija HUAWEI WATCH GT savršeno je iskoristila te asocijacije – te se novi model Huawei GT3 Pro savršeno uklapa u ovaj lifestyle koncept.

Ovaj model biće uskoro dostupan za prodaju na srpskom tržištu.

