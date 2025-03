Vaš sledeći miš treba da ima dodatne dugmiće

Ako redovno radite na računaru, sigurno ste upoznati s velikim brojem različitih prečica (ili hotkey kombinacija) koje morate zapamtiti.

Nema potrebe da stalno prelazite s miša na tastaturu i obrnuto – potreban vam je samo pravi miš za posao

Tu su Ctrl+C za kopiranje i njegov parnjak Ctrl+V za lepljenje. Ctrl+P za štampanje (najčešće). Alt+Tab za prebacivanje između aplikacija, što je naročito korisno kada koristite program preko celog ekrana. Treba da napravite snimak ekrana? Možete pritisnuti Windows+Shift+S ili ponekad samo Print Screen. Lista se nikada ne završava. Problem postaje još izraženiji kada u igru uđu programi i aplikacije trećih strana. Mnoge aplikacije imaju isto toliko prečica koliko i operativni sistem, a postoji velika šansa da ćete morati da koristite još više prečica kako biste poboljšali svoj radni tok. Čak i Microsoftovi programi, poput Microsoft Word-a, imaju ogroman broj dostupnih prečica. Još gore, neke prečice nije lako pritisnuti jednom rukom, što znači da ne možete brzo da ih koristite bez podizanja ruke s miša, što narušava vaš ritam rada. Kada nešto radite svakodnevno, takve male neprijatnosti mogu se brzo nagomilati.

Dakle, imate izbor – ili zapamtiti ogroman broj prečica, ili nabaviti miš s dodatnim dugmićima i podesiti ih prema vašim omiljenim komandama.

Dodatni dugmići rešavaju sve uobičajene probleme sa prečicama. Svi veliki proizvođači miševa nude softver koji možete preuzeti i prilagoditi funkcionalnost vašeg miša. Opcije prilagođavanja uključuju podešavanje osetljivosti miša, kontrolu boja (ako miš ima RGB osvetljenje), ali i mogućnost dodele određenih prečica dodatnim dugmićima.

Obično možete promeniti funkciju dugmića u zavisnosti od aplikacije koju koristite, što je izuzetno korisno. Na taj način ne morate skidati ruku s miša i ne morate pamtiti najčešće korišćene prečice – samo ih dodelite dugmićima i zaboravite na njih. Takođe, ne morate razmišljati o tome da li neka komanda ima drugačiju prečicu u različitim aplikacijama, jer ih možete postaviti na isti dugmić na mišu.

Međutim, najkorisnija promena u kvalitetu rada je ona koju koristim najviše – dugmići za „nazad” i „napred”.

Većina igara ne zahteva da zapamtite toliko dugmića kao što Word ima prečica, ali neke igre su blizu toga. Starije MMO igre često su imale desetine sposobnosti koje je trebalo koristiti, što je razlog zašto miševi s najvećim brojem dugmića često nose naziv „MMO miševi”. Međutim, dodatni dugmići su korisni u skoro svim igrama – možete ih podesiti za blisku borbu, bacanje granata, otvaranje inventara ili bilo šta drugo.

Još važnije, dodatni dugmići omogućavaju vam da kreirate DPI shift dugme – što je samo komplikovan način da kažete da možete menjati osetljivost miša u letu.

To je izuzetno važno u gejmingu. Ako vam je osetljivost miša preniska, biće vam teško da brzo nanišanite protivnike koji se brzo kreću u blizini. Ako je previsoka, biće vam teško da precizno nišanite kroz nišane (ADS – Aim Down Sights), jer će i najmanji pokret miša poremetiti vašu metu. Što je veće uvećanje nišana, to je problem izraženiji.

Zato DPI shift dugme omogućava da brzo prebacite između dve različite osetljivosti miša, bez izlaska iz igre. Vaš miš može ostati na višoj osetljivosti za uobičajeno igranje, ali pritiskom na dugme, osetljivost se može smanjiti kako biste precizno nišanili, bez brige da li će vas četvrta šolja kafe koštati pobede.

Kako odabrati pravi miš?

Prvo, razmislite koliko prečica želite da koristite. Svi veliki proizvođači imaju barem jedan miš s oko 10 dodatnih dugmića, dok gejming miševi obično imaju između 4 i 6 dodatnih dugmića.

Najveći nedostatak miševa s mnogo dugmića je njihov oblik. Da bi mogli da smeste toliko dugmića, miševi moraju imati specifičan dizajn. To najčešće neće biti problem za produktivan rad, ali ako imate poseban način držanja miša, to može predstavljati poteškoću.

Takođe, ako koristite miš levom rukom, brzo ćete primetiti da su dodatni dugmići kod većine modela dizajnirani za desnoruke korisnike. Razer-ova Naga serija je jedan od retkih modela koji ima varijantu za levoruke.

Ako možete, posetite prodavnicu u kojoj možete isprobati različite modele. Stvari poput materijala, težine i oblika miša su važne, a teško ih je proceniti samo čitajući o njima. Gejming miševi su obično preskupi da biste ih kupovali na slepo, pa se isplati isprobati ih pre kupovine.

Izvor: Howtogeek

