Vaš telefon treba da se ohladi: Kako sprečiti pregrevanje

Da li imate naviku da ostavljate telefon na suncu? Ako je tako, postoji rizik da se pregreje. Ovo nije problem samo za starije uređaje.

Ako vam se telefon pregreje, moraćete da ga ohladite pre nego što ponovo možete da ga koristite

Čak i najnoviji flagship telefoni kao što su Samsung S24 ili iPhone 15 mogu postati previše topli ako se ostave na direktnom suncu predugo. Ne želite da vam se telefon pregreje, jer to može usporiti rad ili ga potpuno onemogućiti. Previše toplote može izazvati trajno oštećenje, što može zahtevati zamenu baterije ili čak kupovinu novog telefona. A to zahteva trošenje novca, čak i ako imate osiguranje. Zato želite da preduzmete sve mere koje možete da biste sprečili pregrevanje vašeg iPhone-a, Android uređaja ili drugog telefona. Ne možete sprečiti sve slučajeve pregrevanja, ali postoji mnogo stvari koje možete uraditi. Evo šta treba da znate.

Zašto se vaš telefon uopšte zagreva?

Vaš telefon može da se pregreje iz više razloga, ali ovo su neki od najčešćih krivaca:

– Ostavili ste telefon na direktnom suncu

– Držite telefon u toplom okruženju

– Prekomerno koristite telefon dok se puni

– Kvar baterije ili punjača

– Greške u softveru

– Neispravne aplikacije ili malware

Vaš telefon može da se pregreje i zbog drugih uzroka, kao što su neispravna aplikacija ili čak futrola za telefon, ali gore navedeni razlozi su najverovatniji uzroci pregrevanja vašeg telefona.

Šta pregrevanje čini vašem telefonu?

Ako unutrašnja temperatura vašeg telefona premaši normalnu i uređaj se pregreje, možete očekivati nekoliko problema:

– Ne možete koristiti telefon

– Telefon se usporava

– Punjenje se usporava ili potpuno prestaje

– Signal je oslabljen

– Blic kamere je privremeno onemogućen

Takođe postoje moguće trajne štetne posledice – pregrevanje može izazvati trajno oštećenje baterije, SIM kartice i drugih ključnih delova unutar vašeg telefona.

Kako možete sprečiti pregrevanje telefona?

Najvažnije je da držite telefon dalje od direktnog sunca kad god je to moguće, posebno kada je toplo. Vaš telefon može biti u redu na travi na oblačan dan, ali što je temperatura veća, vaš telefon teže može da izdrži sunce. Na plaži, vaš telefon može da se pregreje za samo nekoliko minuta na suncu. Isto važi i ako ga stavite na sunčano mesto u autu. Umesto toga, sklonite telefon iz direktne svetlosti, bilo da je u vašem džepu, u ruksaku ili ispod peškira/ćebeta ili kontrolne table. Bilo koje mesto koje će ga držati dalje od sunca će raditi. Relativno je lako zaštititi telefon od sunca, ali visoke temperature same po sebi takođe mogu izazvati pregrevanje telefona. Na primer, unutrašnjost automobila može dostići 60 stepeni kada je napolju 38 stepeni, tako da telefon ostavljen u držaču za čaše može brzo da se pregreje i ošteti. Kratak odgovor: Ne držite telefon u toplom okruženju duže vreme, čak i ako nije na direktnom suncu. To uključuje vaš auto, saunu, kuhinju, pustinju ili bilo koje mesto u blizini vatre.

Optimalna unutrašnja temperatura vašeg telefona treba da bude između 0º i 35º C. Da biste sprečili pregrevanje, Apple preporučuje da držite uređaj na mestu gde je temperatura između -20º i 45º C.

Takođe, pratite ove savete da biste sprečili pregrevanje telefona:

– Nemojte koristiti aplikacije koje zahtevaju intenzivno korišćenje grafike ili procesora dok se telefon puni. To uključuje velike mobilne video igre kao što su PUBG Mobile ili aplikacije za striming kao što su Netflix i Hulu.

– Ažurirajte sistemski softver i aplikacije na svom telefonu na najnoviji dostupan softver. Greška u softveru može izazvati probleme sa pregrevanjem, tako da uvek budite ažurni sa softverom.

– Izbegavajte punjače trećih strana. U većini slučajeva ćete biti u redu, ali jeftino dizajniran punjač može izazvati pregrevanje vašeg telefona.

Izvor: Cnet

