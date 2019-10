Vaša IT karijera: Birate li poslodavca na pravi način?

Često se bavimo pitanjem kako i na koji način odabrati pravog zaposlenog. Međutim, retko kada se zapitamo da li mi biramo poslodavce na pravi način. Ne može se sporiti da su mnoge kompanije u decenijama za nama izgradile ne samo tržišnu poziciju, već i reputaciju poželjnog poslodavca. Jedna od takvih kompanija je Saga. Nakon više od tri decenije poslovanja u tržišnoj utakmici sistem integratora, uspešno dostizanje pozicije lidera u poslednjih deset godina je veliki uspeh za Sagu, ali i velika odgovornost – da održi vodeće mesto, reputaciju, konkurentnost i inovativnost. Kao i mnoge društveno odgovorne i savesne kompanije, i Saga je svesna da je to moguće samo ukoliko ima kvalitetne kadrove i zadovoljne zaposlene.

Razgovarali smo sa Sofijom Čerović, direktorom Sektora za ljudske resurse kompanije Saga, kako bismo stekli bolji uvid u način na koji ova kompanija doživljava svoje tridesetogodišnje postojanje i šta nudi potencijalnim kandidatima.

P: Šta kompaniju Saga čini drugačijom od drugih IT kompanija?

O: S ponosom možemo da kažemo da je naš portfolio impresivan, budući da zaista jesmo „one stop shop“ za sve vezano za IT. Šta god da je potrebno našim klijentima sa aspekta IT-a, imamo odgovor na te zahteve. S druge strane, jedna smo od retkih kompanija na domaćem tržištu koja zaposlenima nudi razvoj karijere kroz sveobuhvatan proces uspostavljanja informacionog sistema, koji mi nazivamo „pun krug“. Uvidom u svaki segment kreiranja novog proizvoda, stiče se nemerljivo iskustvo koje obogaćuje profesionalni razvoj naših zaposlenih. Recimo to ovako, od identifikacije poslovnog zahteva, što reflektuje biznis segment, preko infrastrukture i sistemske platforme, sajber bezbednosti, pa sve do razvoja, implementacije i održavanja rešenja.

P: Kako birate zaposlene – i koliko uopšte kompanija bira buduće zaposlene, a koliko zaposleni buduću kompaniju?

O: Kada zaposleni biraju s kim da sarađuju, pre svega razmatraju vrednosti kompanije za koju bi trebalo da rade. Nisu sve ponude za IT početnike i IT stručnjake istog kvaliteta, već postoji širok spektar različitih opcija i mogućnosti. Zbog toga je za pojedinca jedna od važnih odluka upravo način na koji će graditi svoju profesionalnu karijeru.

Osluškujući kandidate, okruženje koje podstiče na nadogradnju veština, znanja i sticanje svojevrsnog profesionalnog iskustva zauzima važno mesto pri izboru poslodavca, kao i stabilnost kompanije. Međutim, svaka osoba ima svoje individualne vrednosti i ona, prilikom traženja posla, procenjuje u kojoj meri kompanija te vrednosti neguje.

Samim tim što postojimo na tržištu već 30 godina i što nam je zadovoljstvo zaposlenih jedna od osnovnih vrednosti, uvršteni smo u listu poželjnih poslodavaca u Srbiji. Sa druge strane, naš pristup poslu iziskuje zaposlene koji su spremni da se razvijaju, uče i napreduju. Izbor konkretnog zaposlenog zavisi od toga koliko se njegove/njene lične vrednosti poklapaju sa našim vrednostima. Upravo zato je taj izbor dvosmeran proces i buduća uspešna saradnja u velikoj meri zavisi od stepena u kome se vrednosti budućeg zaposlenog i kompanije podudaraju.

P: Kako kreirati podsticajno radno okruženje?

O: Ključ za razvoj podsticajnog okruženja pronalazimo upravo u „punom krugu“, koji sam pomenula, koji se ne odnosi samo na tehničarsko-zanatski segment velikog projekta, već na jednom mestu naši zaposleni stiču uvid u mnogo širu sliku.

Da bi bio kompletan i izazovan, inženjerski posao mora da podrazumeva sva četiri nivoa pristupa:

zanatski

tehničarski

inženjerski

projektantsko-konsultantski

Dakle, za razliku od poslova u outsourcing-u, koji često obuhvataju samo ispisivanje kôda, zastupljenost svih nivoa inženjerskog posla je najbolja podloga za ispoljavanje kreativnosti.

U ovakvo zaokruženom procesu, pruža se prilika da se uključite u sve faze i iskusite koja vam najbolje leži i u kom smeru ćete se kretati. Postajete deo jednog uzbudljivog procesa koji počinje sa identifikacijom zahteva korisnika, preko analize poslovnog problema, nastavlja se rađanjem ideja koje ćete razvijati i implementirati u sledećim fazama realizacije i najzad, posmatranja kako vaših ruku delo živi. Naravno, ni tu nije kraj, već kroz održavanje i unapređenje proizvoda, vaše ideje nikada ne spavaju.

Ovako razvijen proces i izazovni projekti nisu jedini aspekat našeg podsticajnog okruženja. Dodatno, mentori sa ogromnim iskustvom, obuke, konferencije i slično, predstavljaju svojevrstan mehanizam koji pomaže da valorizujete svoj maksimalni potencijal i istaknete svoj kvalitet. Konačno, zdrav ekosistem jača i konstantno se širi zahvaljujući kolegama koji se međusobno ohrabruju, podržavaju i trude se da iznesu i teške zahvate sa lakoćom.

P: U kojoj meri zaposleni učestvuju u kreiranju proizvoda ili usluga?

O: Product Lifecycle Management je način na koji Saga razvija svoje softverske proizvode. To je kontinuiran proces koji podrazumeva praćenje životnog ciklusa proizvoda i njegova stalna unapređenja.

Veliki broj naših zaposlenih prolazi ceo ciklus i uključuje se veoma rano u proces kreiranja rešenja. Bez obzira na ulogu, niko ne preskače faze, samo su članovi multidisciplinarnih timova uključeni različitim intenzitetom. Zbog prirode posla technical lead, arhitekta rešenja, biznis analitičar, QA inženjer, UI dizajner uključuju se u realizaciju projekta u ranim fazama.

U okviru ciklusa uspostavljanja informacionog sistema, postoji čitav niz kraćih ciklusa, tako da je svakom zaposlenom u Sagi omogućeno da učestvuje kako bi svi razumeli čitav proces. To je prednost agilnog pristupa koje Saga koristi u vođenju projekata.

P: Gde je tu lična afirmacija?

O: Lična afirmacija zaposlenih je sastavni deo ovog punog kruga. U radu na složenim informacionim sistemima za brojne korisnike naši zaposleni stiču znanja iz različitih industrija što predstavlja jedinstvenu priliku i mogućnost da budu aktivni učesnici kompletnog inženjerskog procesa.

Stigli smo do mesta lidera tako što smo kreirali okruženje u kome postoji celovit pristup inženjerskoj ulozi, u kome naši zaposleni postaju domenski eksperti koji se međusobno pomažu i podstiču na učenje, još bolje rezultate i usvajanje novih, boljih i naprednijih pristupa poslovnim zadacima. Zajedničkim snagama smo lideri na tržištu.

Konačno, poseban je osećaj kada vidite kako vaših ruku delo živi i unapređuje kako kvalitet poslovanja vaših klijenata, tako i živote krajnjih korisnika.