Važna funkcija privatnosti u Chrome-u još jednom je odložena 

Google je još pre nekoliko godina najavio planove da zabrani kolačiće treće strane u Chrome browseru. Ova zabrana trebalo je da stupi na snagu krajem 2024. godine kao deo inicijative nazvane Privacy Sandbox, ali kompanija je sada odložila ovaj korak za 2025. godinu. Google je saopštio odlaganje u blog postu, navodeći povratne informacije različitih entiteta uključenih u proces: “Prepoznajemo da postoje kontinuirani izazovi vezani za usklađivanje različitih povratnih informacija industrije, regulatora i developera, i nastavićemo da tesno sarađujemo sa celokupnim ekosistemom. Takođe je ključno da CMA (Competion and Markets Authority Velike Britanije) ima dovoljno vremena da pregleda sve dokaze, uključujući rezultate testiranja industrije, koje je CMA zatražila od učesnika na tržištu do kraja juna. S obzirom na ove značajne okolnosti, nećemo završiti sa ukidanjem kolačića treće strane tokom drugog dela četvrtog kvartala.”

Kompanija je dodala da sada planira da se reši kolačića treće strane u Chrome-u početkom 2025. godine, ukoliko postigne dogovor sa regulatorima. U svakom slučaju, Googleov korak ka blokiranju kolačića treće strane najavljuje se već dugo. Firma je prvi put najavila planove 2020. godine, sa ciljem da blokira ove kolačiće do 2022. godine u ime privatnosti. Google je nastavio da najavljuje odlaganje do drugog polugodišta 2023. godine, pre nego što je potvrdio još jedno odlaganje do drugog polugodišta 2024. godine. Međutim, Google je počeo testiranje funkcije zaštite praćenja u Chrome-u početkom januara. Ova funkcija, koja je bila podrazumevano omogućena kao deo testa, dovodi do blokiranja web stranica u pristupu kolačićima treće strane. Korisnici su takođe mogli privremeno ponovo da omoguće kolačiće treće strane za web stranicu ako nije pravilno radila. Važno je napomenuti da Chrome ne bi bio jedini web browser koji dozvoljava korisnicima da zabrane kolačiće treće strane. Firefox, Brave i Safari već danas nude ovu opciju podrazumevano. Stoga, možda biste trebali koristiti neki od ovih browsera ako želite privatnije iskustvo pregledanja interneta.

