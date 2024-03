Važna uloga serverskog rack ormara u modernoj IT infrastrukturi

Kako su data centri postajali složeniji i rasli uporedo s eksponencijalnim širenjem Interneta, serverski rack ormari takođe su postali neophodna komponenta mrežne infrastrukture.

Danas se od data centara očekuje više računarske snage i storidža te su suočeni s optimizacijom performansi i troškova u odnosu na održavanje i zaštitu servera unutar njih. Osoblje data centara susreće se s brojnim problemima, uključujući kapacitet mreže, redundansu napajanja, efikasnost hlađenja, nadzor sigurnosti i performansi te nadogradnju infrastrukture.

Kao pomoć arhitektima data centara i IT osoblju u tim zadacima, važni su moderni serverski rack ormari, od jeftinih pojednostavljenih jedinica do potpuno integrisanih ormara s hot-swappable opcijama i klimatizovanim kućištima.

Izbor najboljih serverskih rack ormara počinje razumevanjem svih dostupnih opcija i načina na koji bi one mogle zadovoljiti vaše trenutne i buduće potrebe za umrežavanjem.

Serverski rack ormari igraju ključnu ulogu u bilo kojoj edge implementaciji, bilo da se radi o manjoj serverskoj sobi ili većem objektu. Trebalo bi da budu dizajnirani da zadovolje današnje potrebe, a istovremeno moraju biti dovoljno fleksibilni za nadogradnju ukoliko se poveća poslovanje firme.

Za šta se koriste serverski rack ormari?

Serverski rack ormari su metalne konstrukcije koje su dizajnirane da sadrže kritičnu IT infrastrukturu, uključujući serversku opremu, neprekidno napajanje električnom energijom (UPS), opremu za hlađenje, patch panele, switch-eve, mrežne rutere i hub čvorišta. Obično se serverski ormari nalaze u velikim kolokacijskim do manjih edge data centara, kao i mrežnim ormarima kojima IT osoblje može da pristupi na licu mesta. Glavne prednosti serverskih ormara uključuju zaštitu kritične IT opreme, organizaciju infrastrukture, upravljanje kablovima, sigurnost i produktivno hlađenje opreme.

Zašto su serverski rack ormari važni?

Serverski rack ormari su integralni deo implementacije edge računarstva. IT timovi koriste mrežne ormare na različite načine kako se kritična infrastruktura menja i razvija. Serveri visoke gustine pomeraju granice napajanja objekata i izbor ormara s pravilnim protokom vazduha i usmeravanjem kablova, što dovodi do produžavanja veka trajanja kritične IT opreme.

Serverski rack ormari igraju ključnu ulogu u bilo kojoj edge implementaciji, bilo da se radi o manjoj serverskoj sobi ili većem objektu

Nisu svi serverski rack ormari jednaki, postoji nekoliko stavki koje morate uzeti u obzir pre kupovine da biste osigurali da serverski rack ormar stane unutar vašeg IT prostora i uklopi se u vaš budžet.

Iskoristivi prostor

Kod kupovine novog serverskog rack ormara treba razmotriti koliko je iskoristivog prostora dostupno unutar ormara da biste osigurali ispravno upravljanje kablovima ili protok vazduha za opremu.

Gustina i popunjenost serverskog ormara

Potrebno je razmotriti koliko će opreme biti u serverskom rack ormaru i uzeti u obzir dodatni prostor za rezervno napajanje, uređaje za daljinsko/remote upravljanje te ostalu IT infrastrukturu. Potrebno je pronaći ravnotežu potrebne opreme u sadašnjosti i planirati moguće proširenje, nadogradnju u budućnosti. Vaš serverski rack ormar mora biti u stanju da podrži budući rast poslovanja vaše firme i novonastale potrebe.

Konfiguracija i fleksibilnost

Osigurajte da se serverski rack ormar koji izaberete može prilagoditi rastu poslovanja vaše firme. S dizajnom bez alata (tool-less), lako je konfigurisati serverski rack ormar i prilagoditi ga kako se gustina ili oprema menjaju tokom vremena.

Isporuka

Bilo da vam je potreban serverski rack ormar za isporuku u roku od nedelju dana ili za nekoliko meseci, odaberite dobavljača koji ima mogućnosti za oboje. To će vam omogućiti fleksibilnost u implementaciji edge-a na temelju vaših poslovnih zahteva.

Standardizujte svoje edge implementacije i brže ih povežite s mrežom pomoću Vertiv™ VR serverskog rack ormara. Vertiv™ VR rack ormar podržava široku paletu opreme, uključujući servere, storidže, switch-eve, rutere, PDU jedinice za distribuciju električne energije, UPS uređaje za neprekidno napajanje, server poslužitelje za priključak konzole i KVM switch-eve. Vertiv™ VR serverski rack ormar isporučuje se spreman za okruženja visoke gustine koja odgovaraju potrebama vaše kritične IT infrastrukture – čak i u slučajevima razvoja i promene. Ovaj serverski rack ormar vam pruža fleksibilnost koja vam je potrebna, uz jednostavnu instalaciju.

Prednosti Vertiv™ VR serverskog rack ormara

Dostupan u 10 standardnih veličina.

Potpuna podešavajuća dubina od 19” šina.

Dizajn okvira omogućava više od 2,5” veću korisnu dubinu u odnosu na serverske ormare slične veličine.

Vrata koja imaju perforaciju od 77% i mogu se otvoriti s obe strane.

Gornja ploča koja se može ukloniti bez alata ima četiri otvora za ulaz kablova koji omogućavaju do 2000 Cat6 kabla ili 60A PDU utikača.

Dva dvonamenska nosača za upravljanje PDU/kablovima podesive dubine u punoj visini koji su postavljeni u prostoru nula U s pritiskom, tool-less opciju za PDU-ove ormara, dodatne montažne rupe za opremu za upravljanje kablovima bez alata i integrisane pozicije kablovskih vezica.

42U visina okvira koja omogućuje prolazak serverskog ormara kroz standardna vrata na točkićima.

Split bočni paneli s jednostrukom bravom omogućavaju jednoj osobi jednostavno uklanjanje i ugradnju.

Potreba da se maksimalno povećaju performanse IT sistema i osigura pouzdanost dovela je do evolucije tehnologije serverskih rack ormara. Današnja kućišta serverskih rack ormara nude karakteristike koje poboljšavaju proces instalacije komponenti, štite rad kritičnih računarskih IT sistema i prilagođavaju novu generaciju opreme koja se implementira u data centar.

Kada su ispravno dizajnirani i specifikovani, serverski rack ormari više nisu samo oprema već strateška imovina koja je ključni element za pružanje efikasnosti i pouzdanosti data centra.

Sistemi serverskih ormara koji su dizajnirani da olakšaju rast potreba poslovanja kompanije nude najbolju dugoročnu investiciju. Izbor serverskog rack ormara trebalo bi da se temelji na sposobnosti pružanja fleksibilnosti i pouzdanosti i nižeg ukupnog troška vlasništva tokom vremena.

Saznajte više o Vertiv™ VR Rack serverskom ormaru na Vertiv.com ili pošaljite upit našem prodajnom timu na croatia.hello@Vertiv.com.

Proizvodi su dostupni kod Vertiv ovlašćenih distributera u Srbiji – KIM TEC i INGRAM MICRO.

Podelite s prijateljima

Tweet