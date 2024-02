Važnost upravljanja i nadzora kritičneIT opreme u data centrima

Tržišne sile ubrzavaju zahteve data centara i samim tim 46 odsto svih organizacija povećalo je svoja ulaganja u hibridnu infrastrukturu u oblaku.

To su učinili kako bi omogućili rad na daljinu, skalirali digitalne usluge i približili računarske resurse korisnicima. Budući da su se sve industrije virtuelizovale, mnoge organizacije obrađuju velike količine podataka koje se ne smanjuju niti posustaju.

Sada, kad je 5G bežična mreža prisutna i dolazi u data centre, očekuje se povećanje brzine za faktor 10X, omogućavajući obradu ogromnih količina edge podataka s minimalnom latencijom. To omogućava lakše napajanje aplikacija Interneta stvari (IoT) i da se kapitalizuju automatizacija i analitika koje su vođene veštačkom inteligencijom (AI) i mašinskim učenjem (ML).

Osim toga, zaposlenima je potreban siguran daljinski pristup ključnim poslovnim aplikacijama za obavljanje kritičnih zadataka u različitim industrijama, kao što su bankarstvo, trgovina, sigurnost, proizvodnja tehnoloških proizvoda ili razvoj video-igara. U nekim kompanijama zaposleni takođe testiraju IT opremu na daljinu pa treba sigurno da upravljaju uređajima i kontrolišu ih, omoguće deljenje sesija i koriste automatizovane procese kako bi ubrzali rad.

Kako vam platforme za upravljanje i nadzor IT opreme pomažu u ostvarivanju ciljeva?

Vaša IT infrastruktura se transformiše u stvarnom vremenu. Potrebna je robusna, skalabilna upravljačka platforma koja će to podržati ako vam je cilj da postignete nešto od navedenog:

Povećajte automatizaciju poboljšanja usluga : automatizovanjem procesa upravljanja uređajima i skraćivanjem vremena njihove implementacije, možete povećati poslovnu agilnost. Uz automatizaciju ažuriranja integrisanog softvera, promena konfiguracije i izveštavanja o statusu, uštedećete vreme, poboljšati efikasnost i moći ćete da rasporedite svoj IT tim na zadatke veće vrednosti. Kada učinite više s postojećim osobljem, ostvarićete veći povrat ulaganja (ROI) za svoje poslovanje.

Osigurajte otpornost infrastrukture: iskoristite uvek dostupne i povezane alate za vanpojasno (out-of-band) upravljanje uređajima. Omogućite brz oporavak od bilo kakvog prekida napajanja, posebno na udaljenim mestima. Prava IT platforma za upravljanje takođe vam omogućava korišćenje mobilnog pristupa za povezivanje s Web mestima gde Ethernet ne funkcioniše ili ne postoji.

Poboljšajte bezbednost svoje IT infrastrukture: sprečite neovlašćeni pristup uređajima/opremi i strogo kontrolišite radnje koje ovlašćeni korisnici mogu izvoditi na njima. U idealnom slučaju, vaša platforma za upravljanje omogućiće vam da ispunite zahteve korisnika za otvorenim pristupom integrisanom softveru (firmware) sigurnim, ojačanim rešenjem utemeljenim na OpenBMC-u.

Rešite svoje IT izazove pomoću Vertiv™ Avocent® DSView™

Dobra vest je da nove IT platforme za upravljanje pružaju vidljivost podataka, pristup uređajima i automatizovane procese potrebne za povećanje brzine, tačnosti i opsega. Uz odgovarajuće alate za upravljanje, vaš trenutni IT tim može obraditi više korisnika, uređaja i lokacija nego pre, bez žrtvovanja kvaliteta ili brzine reagovanja.

Rešenje Vertiv Avocent® DSView™ jedinstveno je dizajnirano kako bi vam pomoglo da rešite izazove i iskoristite potencijal ere rada na daljinu i digitalnog poslovanja. Ovo robusno, skalabilno rešenje uključuje platformu za upravljanje, rack manager, module interfejsa i serijsku konzolu.

Vaš IT tim može koristiti Vertiv™ Avocent® DSView™ rešenje za daljinski nadzor i upravljanje IT infrastrukturom na siguran način. Bićete u mogućnosti da fleksibilno i brzo podržite rast korisnika i uređaja, uključujući slučajeve u kojima je radnicima potreban pristup 4K streaming-u. Osim toga, ugrađeni Linux softver omogućava IT timu da napravi ključna poboljšanja koja će unaprediti vašu operativnu efikasnost tokom vremena.

Kako proširujete svoje edge mogućnosti, Vertiv™ Avocent® DSView™ rešenje raste s vama. Nadogradite i dodajte više uređaja kako se poslovna potražnja povećava, dok na siguran način omogućite radnicima na daljinu pristup poslovnim aplikacijama kroz ključne funkcije. Poboljšajte svoj poslovni kontinuitet s future-proof pristupom koji se temelji na otvorenim standardima.

Ako upravljate velikim data centrima ili modularnim data centrima, serverskim ormarima, serverskim sobama, test-laboratorijama, baznim stanicama / tornjevima i ostalom IT infrastrukturom, rešenje Vertiv™ Avocent® DSView™ doneće vašoj IT organizaciji jasnoću i kontrolu.

Već je poznato da raste potražnja za resursima data centara, edge računarstvom i daljinskim pristupom poslovnim aplikacijama. Pripremite se za sledeći talas inovacija implementacijom rešenja Avocent® DSView™, sigurne i nadogradive platforme za upravljanje svom vašom IT opremom. Osigurajte svom IT timu rad s real-time vidljivošću i automatizovanim procesima koji omogućavaju osoblju da efikasno reaguje na poslovne potrebe i podržava kontinuirani rast. Avocent® DSView™ pruža mogućnost zaposlenima da sigurno pristupaju i koriste kritične poslovne aplikacije dok se korišćenjem istih upravlja i nadzire te tako dodaje vrednost poslovanju.

Saznajte više o Vertiv™ Avocent® DSView™ inovativnom rešenju za upravljanje i nadzor kritične IT infrastrukture na Vertiv.com. Za sve dodatne informacije kontaktirajte Vertiv ovlašćene partnere u Srbiji ili pošaljite upit Vertiv prodajnom timu na croatia.hello@vertiv.com.

