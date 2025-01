VC fondovi često izbegavaju ulaganja u “scale-up” startape koje vode bračni parovi

Razlog za to nije strah od razvoda, već niz drugih faktora.

Ključni problemi su nepotizam, priroda porodičnih biznisa koji teže stabilnosti umesto agresivnog rasta, i složeni emotivni odnosi koji se prenose na poslovno okruženje.

Priroda porodičnih biznisa vs. startapi

Porodični biznisi često funkcionišu s ciljem da obezbede stabilan život za porodicu i ostave nasledstvo budućim generacijama. To je potpuno validan poslovni model, ali se razlikuje od logike rasta startapa, koji treba da pokažu eksponencijalni rast u kratkom vremenskom roku kako bi opravdali investicije. Startap je više sličan trci Formule 1 nego organskoj bašti — zahteva brzinu, odlučnost i ogromne žrtve, što porodični biznisi obično nisu spremni da pruže.

Psihološki i emotivni faktori

Kada supružnici vode startap, često se dešava da investitori postanu sumnjičavi zbog psiholoških i emotivnih aspekata njihovog odnosa. Ako, na primer, supruga radi u firmi na poziciji koja nije ključna za biznis, investitori to mogu tumačiti kao signal za potencijalne probleme:

Kontrola: Supruga je postavljena kako bi nadgledala dešavanja i izveštavala supruga, što može ukazivati na nedostatak poverenja u tim.

Udeo u vlasništvu: Supruga dobija formalni udeo u vlasništvu kako bi porodica zadržala kontrolu, što može izazvati konflikte među osnivačima.

Lični odnosi: Ako supruga insistira na uključivanju u biznis kako bi “imala uvid” u aktivnosti muža, to može signalizirati nesigurnost koja se prelama na poslovanje.

Nijedan od ovih scenarija ne uliva poverenje investitorima. U očima VC fonda, ovakva dinamika može biti znak da preduzetnik nije fokusiran na rast biznisa već na rešavanje ličnih problema.

Problemi sa ulogama i organizacijom

VC fondovi takođe obraćaju pažnju na strukturu tima u startapu. Ako supruga zauzima izmišljenu poziciju, poput “Head of Innovation” u timu od desetak ljudi, to signalizira da osnivač ne zna kako da upravlja resursima i postavi prave prioritete. U scale-up fazi, svaki zaposleni ima ogroman uticaj na kulturu i pravac razvoja firme. Prisustvo supruge u takvoj ulozi često ukazuje na to da startap prelazi u porodični biznis, što nije atraktivno za investitore koji očekuju brz povrat na uloženi kapital.

Trudnoća i porodiljsko odsustvo

Ako se bračni par osnivača odluči na proširenje porodice, to može ozbiljno uticati na performanse startapa. Ključni član tima može biti odsutan i po nekoliko godina, što je za startap u ranoj fazi razvoja često neprihvatljivo. Startapi se ne mogu priuštiti luksuz disperzije fokusa, jer su već u “novorođenoj” fazi i svaki resurs je ključan za opstanak.

Nepotizam i birokratija

Kada bračni par upravlja startapom, često dolazi do nepotizma. Supruga ili muž mogu zapošljavati prijatelje, poznanike ili osobe koje nisu dovoljno stručne, ali su lojalne. To narušava kulturu startapa i uvodi birokratiju koja je suprotna agilnosti potrebnoj za rast. Na kraju, ključni ljudi koji donose rezultate napuštaju firmu, a to vodi njenom neuspehu.

Zašto VC fondovi ne ulažu u SME?

Porodični biznisi (SME) fokusiraju se na stabilnost, a ne na brz rast. Oni često koriste sredstva za poboljšanje životnog standarda porodice, a ne za reinvestiranje u rast. VC fondovi traže povrat investicije kroz eksponencijalni rast, što je u sukobu s ciljevima SME. Osim toga, SME obično ne žele da gube kontrolu nad biznisom, dok VC fondovi zahtevaju značajan uticaj na odluke kompanije.

Zaključak

Investitori nisu protiv bračnih parova niti porodičnih biznisa, ali njihov model ulaganja nije kompatibilan s dinamikom ovakvih startapa. Kada su emotivni odnosi isprepleteni s poslovnim, to često vodi ka disfunkciji koja ugrožava rast kompanije. VC fondovi traže fokusirane, fleksibilne i profesionalne timove koji su spremni na žrtve kako bi ostvarili brzi rast. Porodični biznisi, s druge strane, imaju drugačije prioritete i stoga nisu privlačni za ovaj tip investitora.

