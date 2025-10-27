Većina gejmera kupuje najviše dve nove igre godišnje

Ako godišnje kupujete više od dve nove video igre, spadate u manjinu igrača koji trenutno održavaju globalnu gejming industriju na nogama.

Novi izveštaj otkriva da mali broj „strastvenih kupaca“ održava industriju video igara

Prema istraživanju analitičke firme Circana, trećina igrača u SAD kupuje manje od jedne nove igre godišnje. Još 12% kupuje jednu igru godišnje, dok 18% to čini na svakih šest meseci. To znači da čak 63% gejmera kupuje najviše dve igre godišnje.

Podaci su deo Circana Q3 2025 „Future of Games“ istraživanja, koje je na društvenim mrežama podelio analitičar Mat Piscatella.

„Igrači koji su izrazito strastveni i ne mare za cenu – oni su ti koji zapravo održavaju industriju, naročito deo koji ne spada u free-to-play segment,“ rekao je Piscatella.

Manjina koja pokreće tržište

Ova saznanja dolaze u trenutku kada su mnoge igre i servisi poskupeli, uključujući i Xbox Game Pass, čija pretplata sada iznosi oko 275 evra godišnje. Ako prosečan igrač potroši oko 140 evra na dve igre godišnje, postavlja se pitanje — isplati li se više pretplata sa neograničenim pristupom igrama, ali bez vlasništva nad njima?

Iako danas izlazi više novih igara nego ikad, većina igrača kupuje samo najpoznatije naslove poput EA FC, Call of Duty ili predstojećeg GTA 6. To ostavlja manje studije u nezavidnoj poziciji, jer je tržište malih kupaca teško osvojiti pored dominantnih brendova i besplatnih live-service igara koje već godinama zauzimaju najveći deo vremena igrača.

„Super entuzijasti“ održavaju industriju

Samo 14% igrača kupuje bar jednu igru mesečno — upravo oni čine finansijski stub industrije. Međutim, to nije neiscrpan izvor prihoda, pa je jasno zašto rast industrije stagnira poslednjih godina. Da bi se tržište ponovo pokrenulo, izdavači će morati da privuku prosečne igrače koji trenutno kupuju retko ili nikad.

Za te najstrastvenije igrače, pretplatnički modeli poput Game Pass-a i dalje nude dobru vrednost, ali bez prava vlasništva nad igrama. Zbog toga kompanije poput Microsofta pokušavaju da prošire pristup igrama na što više uređaja kroz strategiju „Everything is an Xbox“, čime snižavaju prag ulaska za prosečne potrošače.

Sličan pristup sada usvaja i Amazon, koji pokušava da oživi svoj Luna cloud gaming servis. Cilj je jasan — ponuditi fleksibilniji, pristupačniji način igranja koji bi mogao da privuče i one koji danas kupuju samo dve igre godišnje.

Izvor: Eurogamer