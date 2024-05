Većina programera ne koristi opcije spoljnog plaćanja u App Store-u

Prema izveštajima Bloomberg-a, samo 38 od mogućih 65.000 apliciralo je da uključi spoljne linkove za kupovinu unutar aplikacije.

Čini se da nova opcija koju je nedavno dodao Apple a koja omogućava programerima aplikacija za App Store da uključe linkove ka spoljnim metodama plaćanja, zapravo i nije tako primamljiva. Apple je naveo da je samo 38 programera apliciralo da dodaju takve linkove od oko 65.000 koji bi to mogli. Nove smernice su uvedene u januaru. One zahtevaju od programera da dobiju odobrenje od Apple-a pre nego što dodaju alternativne opcije plaćanja. Međutim i dalje je predviđeno da će morati da plate proviziju do 27 posto.

Promene su bile namenjene da zadovolje zabrane koje je naložila sudija američkog Okružnog suda Yvonne Gonzalez Rogers 2021. godine. Međutim, prema izveštajima Reuters-a, Epic je u martu nazvao Apple-ov pokušaj usaglašavanja “lažnim” i podneo žalbu sudu.

U ovom trenutku, čini se da ni Rogers-ova nije baš impresionirana. “Zvuči mi kao da je cilj bio očuvati poslovni model i prihod koji ste imali u prošlosti”, navela je sudija o Apple-ovom rešenju tokom poslednjeg saslušanja.

Pored provizije koju uzima Apple, programeri takođe moraju da uzmu u obzir troškove obrade plaćanja. To sveukupno može dovesti do toga da plate čak i više nego pre. “Kažete mi da je hiljadu ljudi bilo uključeno u odobravanje nove provizije i nijedan od njih nije rekao možda bismo trebali razmotriti troškove za programere?” naveo je sud.

Izvor: Engadget

